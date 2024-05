A HVG-nek nyilatkozó szakértők is nevetségesnek tartják Magyar Péter sztoriját az internetblokkolókról

A Mandiner cikke szerint a HVG-nek nyilatkozó biztonsági és titkosszolgálati szakértők megmosolyogták Magyar Péternek azt az állítását, miszerint a magyar titkosszolgálat zavarta volna az internetelérést a politikus hajdúnánási rendezvényének helyszínén.

A szakértők elmondták, hogy a Magyar Péter által megosztott képeken nem jelzavaró látható, hiszen „az nem ekkora, nem így néz ki”. Hozzátették azt is, ha bárki ilyen célból telepített volna a rendezvény helyszínére bármilyen eszközt azt már jóval korábban megtehette volna, mivel Magyar fellépéseinek időpontjai nyilvánosak.

Az olyan erősségű eszköz, amely képes lett volna valóban megzavarni az internetelérést ekkora körben, az jellemzően nem egy kézi, akkumulátorral működő eszköz, hanem nagyobb, és nem árt elrejteni, azt nem lóbálja senki a kezében

– árulták el a szakértők a portálnak.

A szakértők szerint jóval prózaibb az ok, ami miatt akadozott a rendezvényen az internet. Még ha a hálózat normál körülmények között jól is működik, azt nem arra tervezték, hogy olykor a hétköznapi terhelés többszörösét kibírja. Ezért szokott más ellenzéki tüntetésen, koncerteken, de még a kormánypárti rendezvények esetében is sokszor lelassulni, akadozni az internet a helyszínen.

A kormánypártisággal nem vádolható portál szerint egyébként is logikátlan, hogy miért akarta volna a magyar kormány zavarni az internetelérést éppen a hajdúnánási tűntetésen.

A HVG arra is kitért, hogy miért volt jelen a tüntetésen Magyar által titkosszolgálati ügynöknek hitt civil ruhás rendőr, ennek az az igazán egyszerű magyarázata, hogy a rendőröknek ez a dolguk, biztosítják a helyszínt, ügyelnek a résztvevők biztonságára, mint bármilyen másik tömegrendezvényen, legyen az ellenzéki tüntetést, fesztivál vagy bárhol, ahol nagyobb közösség gyűl össze egy rendezvényen.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)