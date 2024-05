Bemutatták a Highlits of Hungary idei nagyköveteit

Elstartolt idén is a Highlights of Hungary seregszemléje, amely az évad legkiválóbb magyar teljesítményeit gyűjti össze és mutatja be a hazai közönségnek – adta hírül lapunknak eljuttatott közleményében a szervezet.

Mint írták, a pozitív magyar kezdeményezések kiemelése mellett tesznek hitet, megmutatva: „van mire büszkének lennünk!” A Highlights of Hungary tízéves története során mintegy ötszáz kiváló teljesítményt mutatott be, több ezer pozitív történetet tett közzé, amellyel inspirációval szeretnének szolgálni másoknak.

Családi élet, filmművészet, gasztronómia, gyermekvédelem, gyógyítás, hagyományőrzés, képzőművészet, közösségteremtés, mezőgazdaság, oktatás, segítőtevékenység, sport, tánc, tudomány, zene – sorolta a szervezet a területeket, amelyekben kiemelkedő tehetségeket mutatnak meg a hazai és határon túli magyar közönségnek.

„Highlight”, azaz jelölt az lehet, aki tehetségét és befektetett munkáját a közjó szolgálatába állítva alkot kiemelkedőt.

Az elmúlt évek jelöltjeiből és nagyköveteiből álló alumni találkozón Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője bemutatta az idei évad nagyköveteit: Almási Kittit, Borbás Marcsit, Lackfi Jánost és T. Dannyt.

Ők arra vállalkoztak, hogy felkutatják az évad kiemelkedő teljesítményeit, az ország legizgalmasabb kezdeményezéseit, vállalkozásait. Az általuk ajánlott jelöltek közül a nagyközönség szavazza meg a Highlights of Hungary két díjazottját, akik a két-két millió forintos fődíjat is elnyerik. A díjátadót a jelöltek megismerése és a közönségszavazás folyamata után várhatóan novemberben rendezik.