Itt vannak a Magyarország Szépe döntősei + galéria

Bemutatták azt a huszonegy lányt, aki versenybe szállhat az idei Magyarország Szépe címért – hangzott el az eseményt beharangozó tájékoztatón. A verseny döntőjét június 23-án élőben közvetíti a Duna csatorna.

A győztes egy évig viselheti a Miss World Hungary koronáját és elnyeri a lehetőséget, hogy Magyarországot képviselje a nemzetközi Miss World világdöntőn.

A szépségkirálynő-választást nyolcadik alkalommal közvetíti a közmédia, az élő show új műsorvezető párosa Rókusfalvy Lili és Kárász Róbert lesz, aki elmondta: az eseményt Te is királynő vagy mottóval rendezik meg, és most is fontos szerepet kap a jótékonyság.

Fotó: Ladóczki Balázs

– A Miss World Hungary döntője 2014 óta látható a közmédián. Az élő show-műsort június 23-án este 18 óra 45 perctől közvetíti élőben a Duna csatorna. A korábbi évekhez hasonlóan a műsorban színvonalas zenei produkciók szórakoztatják majd a közönséget – tette hozzá Rókusfalvy Lili.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az élő show-t megelőzi az összefoglaló adás, amely a versenyzők felkészülési időszakát mutatja be. A Királynő útja című felvezető műsort június 22-én láthatják a nézők 19 óra 45 perctől, szintén a Dunán – mondta Rókusfalvy Lili.

Kárász Róbert ismertetése szerint

idén sem lesz fürdőruhás felvonulás.

Lesz olyan műsorelem, amelyben – a hagyományoknak megfelelően – magyar tervezők kreációit viselik a versenyzők.

Fotó: Ladóczki Balázs

A fináléban a zsűritagok szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző nyeri a Miss World Hungary címet, egyúttal a lehetőséget, hogy részt vegyen a nemzetközi döntőn – mondta Rókusfalvy Lili. Kárász Róbert szerint

lesz közönségdíj is, a nézők alapdíjas telefonszámon tudnak – a határon túlról is – voksolni az általuk legszebbnek ítélt versenyzőre egy héten át.

Egy telefonszámról ötven szavazatot lehet elküldeni – hangsúlyozta, majd Rókusfalvy Lili hozzátette: a világverseny szlogenje a Beauty with a purpose (Szépség céllal) lesz.

Fotó: Ladóczki Balázs

– Ezért a Magyarország Szépe verseny legfőbb missziója továbbra is az, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A leendő győztesnek fel kell karolnia egy jótékonysági ügyet, amelyet Magyarországon és a világversenyen is képvisel – hangsúlyozta. Kárász Róbert felidézte,

a magyar versenyzők saját maguk választottak projektet, és ők döntik el, hogy azt miként valósítják meg.

Rókusfalvy Lili elmondta, kéthetes felkészítő táborba vonulnak a versenyzők többek között Balatonfüredre is. – Ott derül majd ki, hogy a 21 lányból ki lesz az a 16, aki versenybe száll a Magyarország Szépe címért – mondta Kárász Róbert.