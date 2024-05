Dömötör Csaba: Akinek fontos a béke, az a Fideszre szavaz

Brüsszelben úgy fokozzák a háborús készülődést, hogy közben teljesen kizárják a választók hangját, óhaját és akaratát – mondta Dömötör Csaba az Origónak adott interjúban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: – Ezek a hetek azt is bebizonyítják majd, hogy akinek fontos Magyarország békéje, a mostani körülmények között csak a Fideszre számíthat – majd hozzátette, a béke és a háború ügyét nemcsak a magyar kormány tartja fő kérdésnek, hanem az európaiak többsége is.

A helyzet egyre csak fokozódik, ez pedig tragédiába is torkollhat

Dömötör Csaba az uniós háborús politika evolúciójáról úgy vélekedett, hogy az az elmúlt időszakban egyre inkább eszkalálódott a helyzet. – Eleinte sisakokat küldtek, majd töltényt, tankot és vadászgépeket. Most már nagy hatótávolságú rakétákat is, miközben megindult az ötletelés arról, hogy katonák is menjenek – mondta az államtitkár, egyúttal kiemelte: Az is egy eszkalációs határátlépés, hogy a lengyelek arról beszélnek, hogy szívesen fogadnak atomfegyvereket, a NATO-főtitkár pedig Kijevben kijelentette, hogy Ukrajna Patriot rakétákat kap, a fegyverszállítások nagyságrendje pedig tovább növekszik.

„Olyan az egész, mintha nem vennék komolyan a világháborúkhoz vezető évek tanulságait”

– mondta Dömötör Csaba, és emlékeztetett: azok az országok, amelyek 1914 előtt egyre több regionális konfliktusba bonyolódtak, aligha világháborúval számoltak, sokkal inkább azonnali eredményekkel. Lett belőle egy éveken át tartó mészárlás, és milliók haltak meg.

Az államtitkár rámutatott, az EU és a tagállamok eddig 107 milliárd eurót fordítottak a háborúra, és további tízmilliárdokkal kötelezték el magukat. Ezt az összeget másra is lehetett volna fordítani: utakra, iskolákra, munkahelyvédő és versenyképesség-fokozó programokra – sorolta.

Magyar Péterről és a választásokról

Dömötör Csaba szerint pozitív, hogy egy napon tartják majd az EP-és az önkormányzati választásokat is, ugyanis soha nem kapcsolódtak ennyire össze az önkormányzati kérdések az európai politikával.

Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter milyen mértékben hat a politikai erőviszonyokra, Dömötör Csaba azt mondta: Magyar Péternek az ellenzéki oldalon van csupán hatása. – Azért ott, mert ha bárki belehallgat egy tetszőlegesen kiválasztott Magyar Péter-gyűlésbe, olyan, mintha egy végtelenített DK-közleménysort hallgatna – taglalta.

– Az sokatmondó jelenség, hogy azok a kampányos cégek és emberek, akik korábban más baloldali pártok szekerét tolták, hirtelen most átsertepertéltek Magyar mögé. Olyan egységekről van szó, akik a külföldről érkező dolláráramlatokban is nyakig megmártóztak – mutatott rá Dömötör Csaba, majd összegzésként azt mondta:

„A fehér ing és a napszemcsi az új, a próbálkozás viszont a régi. Korrigálok: abban is van valamiféle újdonság, hogy a baloldal első számú nadrágszíjdobálója lehallgatta a gyermekei anyját. Tudtommal korábban sem Fekete-Győr András, sem Márki-Zay Péter nem tett ilyet. Az, aki a saját feleségét politikai dobbantási célból lehallgatja, egyetlen jól hallható kérdést vált ki mindenkiben: milyen ember az ilyen?”

Budapesten változásra van szükség

Dömötör Csaba a Főváros helyzetéről elmondta, hogy az elmúlt években a városházi vezetőknek azon járt az eszük a legkevésbé, hogy miként lehetne Budapestet élhetőbbé tenni. Emlékeztetett a Városháza-botrányra és a hídpénzbotrányra is: A baloldal tevékenysége kimerült abban, hogy a Városháza privatizációjáról ötleteljenek, és hogy egy számlagyár árnyékában valakik 1500 milliónyi készpénzt vegyenek fel a Lánchíd-beruházásból – emlékeztetett, majd hangsúlyozta:

Tiszta Gyurcsány-korszak. Azért, mert a szereplők is ugyanazok.

– A Fidesz ezen szeretne változtatni, és Szentkirályi Alexandra kampányán jól látszik, hogy komolyan is gondolja – mondta Dömötör Csaba.

– Szentkirályi Alexandra frissességet és új gondolatokat hozott a budapesti politikába. Kinyitotta a versenyt, ami abból is látszik, hogy Karácsony Gergely lenézően elbizakodott nyilatkozatai eltünedeztek – mondta az Origónak Dömötör Csaba.