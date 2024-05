Élet a halál után? A mesterséges intelligenciával nincs lehetetlen

Már a digitális újjászületésre is elő lehet fizetni, vagyis aki életében úgy dönt, halála után is szeretne jelen lenni élő szerettei körében, megteheti – írja az Origóo a Philosophy and Technology című folyóirat cikkére hivatkozva. Eszerint

már léteznek olyan vállalatok, amelyek arra specializálódnak, hogy a „halál utáni jelenlét” egészen új formáját szolgáltassák.

Mint írták, az úgynevezett „holtbotok” vagy „gyászbotok” („deadbots”, „griefbots”) olyan MI-chatbotok, vagyis beszélgetőrobotok, amelyek a visszahagyott digitális lábnyomok alapján rekonstruálják és szimulálják a halottak nyelvi mintázatait és személyiségjegyeit. Van azonban árnyoldala is a technológiának: ha valaki még életében feliratkozik a szolgáltatásra, hogy halála után szeretne digitálisan újjászületni, azzal olyan chatbotokat hívhat életre, amelyek digitálisan üldözik a hátrahagyott hozzátartozókat:

a halott nevében szolgáltatások reklámjait küldözgethetik kéretlen értesítések és emlékeztetők formájában.

A cikkben kitérnek arra is, hogy már most is léteznek olyan online platformok, amelyek csekély összeg ellenében digitálisan feltámasztják elhunyt szeretteinket. Ilyen például a Project December nevű online vállalkozás, amely az elérhető GPT-modelleket hívta segítségül, mielőtt kifejlesztette volna a saját rendszerét; vagy a HereAfter és a hozzá hasonló alkalmazások. Hozzátették, Kínában is egyre-másra indulnak el az ilyesfajta szolgáltatások.