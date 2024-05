Gyurcsányék kezén a Városháza: DK-s párttag ellenőrzi a legnagyobb fővárosi cég pénzügyeit

Nemes Gábor és a korábban elhunyt Vágó István mellett Élő Norbert a következő olyan DK-s párttag, akiket Gyurcsányék a fővárosi cégek ellenőrző és irányító testületeibe delegáltak. A 2010 előtti években önkormányzati és parlamenti képviselőként is szocialista színekben tevékenykedő politikusra ráadásul egy valóságos portfóliót bíztak, hiszen amellett, hogy 2019-től a Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának az elnöke, 2021-ben megkapta a frissen létrehozott, öt nagyobb fővárosi vállalatot tömörítő Budapesti Közművek (BKM) Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági elnöki posztját is. Miközben Élő Norbert a főváros legnagyobb cégének pénzügyeit felügyeli, a mamutvállalat igazgatóságát Garamhegyi Ábel, Gyurcsány egykori államtitkára kezébe adták, a vezérigazgató pedig a Gyurcsány-fiókaként is emlegetett Mártha Imre lett.

Gyurcsány embere: Élő Norbert a szintén DK-s Szaniszló Sándor társaságában Fotó: Hatlaczki Balázs/PestiSrácok.hu

Gyurcsányék központosítanak

Láng Zsolt – aki azóta parlamenti mandátumra cserélte a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését – akkor élt a gyanúperrel, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros elsősorban a hatalom centralizálását akarta elérni az összevonással.

– A BKM felügyelőbizottságában a Fidesz–KDNP-frakció, a Karácsony-féle átláthatóság és demokrácia jegyében, csupán egyetlen helyet kapott, csakúgy, mint minden más fővárosi gazdasági társaság felügyelőbizottságban, az igazgatóságok többségében pedig egyáltalán nem delegálhatott képviselőt. Nyilvánvalóan ez megnehezíti az ellenőrzést, az érdemi beleszólást – fejtette ki Láng Zsolt.

Élő Norbert a Gyurcsány-korszakban is elfoglalt hasonló pozíciókat, így 2008-tól 2010-ig pont a BKM egyik elődcégének, a Főtáv Zrt.-nek volt igazgatósági tagja. A 2010-es években továbbra is otthonosan mozgott a fővárosi cégek világában: 2014-től 2019-ig például a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt.-nél volt felügyelőbizottsági tag.

Élő Norbert saját cégeinek rossz gazdája

Ironikus, hogy a politikus mindeközben a saját cégei pénzével nem tud – vagy nem akar – megfelelően bánni. A veszteséges magáncégei ellen sorozatban indultak a végrehajtási eljárások, egy 2018-as cikk szerint 35 ilyen procedúra indult Élő különböző cégei – vagy az általa irányított vállalatok – ellen. Etikai kérdéseket is felvetnek a DK-s politikus üzleti ügyletei, ugyanis az ő cége közbeiktatásával tudott az összeférhetetlenséget megkerülve lakást venni Budán Molnár Gyula. Utóbbi egyébként azóta szintén DK-s színekre cserélte az MSZP-s párttagságát.

Élő Norbertet indították a baloldal közös polgármesterjelöltjeként a 2019-es önkormányzati választáson, ám a DK-s politikust magabiztosan, húszszázalékos szavazati többséggel győzte le az újrázó Pokorny Zoltán (Fidesz). Ugyanabban a körzetben, a XII. kerületben elfoglalt önkormányzati képviselői helyét az idén nyáron tartott időközi választáson szerezte meg Élő Norbert.

Borítókép: Élő Norbert (Fotó: YouTube)