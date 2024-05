Korrupciós botrányban érintett személyt indít a baloldal a választásokon

A DK-s vezetésű óbudai-békásmegyeri önkormányzat körül márciusban robbant ki egy korrupciós botrány, amelynek részeként a bíróság három gyanúsítottat letartóztatásba helyezett, a negyedik személyt pedig bűnügyi felügyelet alá vonták.

A hatóságok által közreadott információk szerint a DK-s Kiss László polgármester által irányított, balliberális vezetésű önkormányzat fiktív szerződéseket kötött különböző cégekkel. A fiktív szerződésekből származó összegeket pedig a gyanúsítottak készpénzben felvették.

Sajtóinformációk szerint az ügy egyik fő gyanúsítottjának F. László Pálnak munkatársa és az élettársa is volt Sáfrán Henriett, aki a 2022-es Anonymus-felvételek nyilvánosságra kerülése után kommunikációs tanácsadóként kezdett el tevékenykedni Kiss László DK-s polgármester mellett, majd a hölgy úgy döntött, politikai pályára lép és a baloldali összefogás színeiben elindul az önkormányzati választásokon.

Sáfrán Henriett jelenleg is Kiss László polgármester mellett dolgozik kommunikációs munkatársként, azonban érdekes módon az önkormányzat honlapján nincs feltüntetve a hölgy neve a munkatársak között

– emelte ki Puskás Péter, a Fidesz óbudai frakcióvezetője, majd elmondta: Sáfrán Óbuda-Békásmegyer 1. számú választókerületében való indulását azok után jelentették be, hogy kirobbant a III. kerületben a fiktív szerződésekről szóló korrupciós botrány, és az is mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a hölgy maga is érintett lehet az ügyben.

A jelölt, F. László munkatársa és élettársa is volt, azonban a korrupciós botrány kirobbanása után Sáfrán Henriettet felvette az önkormányzat, nehogy munka nélkül maradjon. Mostanra pedig minden kétséget kizáróan nyilvánvalóvá vált, hogy a korrupciós botrányban érintett hölgy a polgármester bizalmasa, kulcsember a városházán

– jelentett ki a politikus.