Kovács Zoltán: A németek és franciák mindig is háborúra készültek

Szerinte a háború kérdésében ugyanaz történik, mint 2015-ben a migrációval kapcsolatban. Elmondta: az Economist egy korábbi újságírója arról számolt be neki, hogy mindaz, amit 2015-ben a magyar kormány a migrációról mondott, most a hazájában zajlik le.

London elesett, július 4-én parlamenti választás lesz, és iszlamista szerveződés van, az ország kultúrája változik meg

– fogalmazott. – Ez Német- és Franciaországban is megtörtént, és mindenhol meg fog történni, ahol engedték az illegális migrációt – jegyezte meg.

A magyar kormány két és fél éve, az első pillanattól a béke mellett van, és azt mondta, hogy azonnali tűzszünet kell. A Nyugat évtizedek óta tolja bele Ukrajnát a konfliktusba, aminek a végén öldöklő háború alakult ki, és mindezt meg lehetett volna akadályozni. – Ma már azt halljuk, hogy Magyarország akadályozza Ukrajna uniós tagságát. Most azt kell bebizonyítani, hogy Ukrajna a demokrácia mintapéldája, de mi magyarok pontosan tudjuk, hogy lábbal tiporják a magyar kisebbség jogait – tette hozzá.

Azt mondta, a németek és a franciák mindig is háborúra készültek.

Elmondása szerint Angela Merkel korábbi német kancellár leköszönése után azt mondta, hogy a minszki folyamatba azért mentek bele, hogy felkészítsék Ukrajnát a háborúra. Mint mondta, Németország és Franciaország térdre akarja kényszeríteni Oroszországot.

– Aki ebben hisz, olyan terveket szövöget, amiből Kelet-Európának csak baja lesz – emelte ki. Arról is beszélt, hogy a kötelező katonai sorozással ugyanaz lesz a helyzet, mint ami a kötelező migránskvótával történt, azt is áttolták, és most ezzel is meg fogják csinálni.

A katonai sorozás tagállami hatáskör, de meddig lesz az?

– tette fel a kérdést. – Lopakodó formában kezdik elvenni a tagállami hatásköröket – mondta.

Példaként említette, hogy bár az EU-nak nincs hatásköre az egészségügyben, Ursula von der Leyen EB-elnök mégis 1,7 milliárd vakcinát rendelt a koronavírus-járvány alatt. – A közös földgázbeszerzést is sikerként ünneplik, bár az uniónak az energiamixhez semmi köze nincs – sorolta. Az EU veszélyhelyzeti alapjából 400 milliárd eurót a háborúra akarnak költeni. Most az van napirenden, hogy jogosítsák fel Ukrajnát arra, hogy a nyugati fegyvereket Oroszország területén is használhassa. – Mi lesz abból, ha egy német rakétával belőnek Moszkvába? – kérdezte. – Mindenki tagadja, hogy ez eszkalálja a helyzetet – jegyezte meg.