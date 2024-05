Letiltotta Köves Slomót a Facebook

Törölte a Facebook Köves Slomó, az EMIH vezető rabbijának, valamint a Neokohn.hu közösségi oldalát – közölte a saját honlapján a portál.

Mint fogalmaztak, a lap Facebook-oldala vasárnap reggel vált elérhetetlenné, miután a közösségi médiaóriás törölte azt.

– Másfél év brutális korlátozás után, a Meta érdemi indoklás nélkül törölte a Neokohn.hu 30 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalát

– írták, hozzátéve, egyelőre nem tudni, hogy pontosan miért kapta a Neokohn a tiltást, mivel azóta az ennek megtekintésére lehetőséget biztosító oldalhoz való hozzáférésüket is elérhetetlenné tette az amerikai vállalat.

– Az utolsó információnk, hogy az oldal szembe megy a Meta „közösségi alapelveivel”.

A felháborító döntés ellen természetesen fellebbezünk a lehetőségünkre álló fórumokon,

addig is arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy közvetlenül keressék fel az oldalunkat – közölték.

Jelezték azt is, korábban a Meta arra hivatkozva korlátozta az elérésüket, hogy „konzervatív-liberális zsidó oldalként népszerűsítettük (!) az Iszlám Állam terrorszervezetet”. – Abszurd módon, a Meta által akkoriban „veszélyesként” megjelölt mindkét cikkünk a magyar médiában széles körben megosztott MTI-híreken alapult – tették hozzá. Később a portál adott hírt arról is, hogy a Meta törölte Köves Slomó, az EMIH vezető rabbijának Facebook-oldalát is.

Ezt a zsidó.com is megerősítette, mint írták, a Facebook közösségimédia-platformot is üzemeltető

Meta, indoklás nélkül letiltotta Magyarország egyik legismertebb rabbijának, Köves Slomónak, az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbijának Facebook-oldalát,

ahol a rabbi jellemzően vallási jellegű tartalmakat osztott meg.

–Köves Slomó oldala vasárnap délután óta elérhetetlen, miután a közösségimédia-óriás e-mailben értesítette a rabbit, hogy Facebook-oldala korlátozás alá került.

A letiltáshoz nem fűztek indoklást, így továbbra is kérdés marad, hogy milyen ok vezetett a szólásszabadságot ilyen módon korlátozó lépéshez.

Köves rabbi Facebook-oldalán jellemzően a zsidó valláshoz és a zsidó közösséghez köthető témákat jelenített meg, de ez a legnagyobb platformja a naponta jelentkező Talmud-tanulócsoportjának is – fogalmazott a portál, hozzátéve, érthetetlen számukra, hogy a zsidó vallási vagy közösségi témák, esetleg a Talmud-tanulás, vagy a Hamász palesztin terrorszervezet által megtámadott Izrael melletti egyértelmű kiállás vezetett-e a letiltáshoz. – Bármelyik is legyen az, a Meta mindenképpen magyarázattal tartozik – szögezték le.