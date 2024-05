Pomázi korcsolyapálya: kilophattak tízmillió forintnyi állami támogatást

Pomáz Város Önkormányzata 2021-ben 9 461 500 forint támogatást nyert el a Miniszterelnöki Kabinetiroda Aktív Magyarország programjában műjégpálya létesítésére – írta a PestiSrácok.

A pályázat feltétele volt, hogy a beruházásnak 2021 végéig kell elkészülnie, a teljes költség legfeljebb 50 százalékát teheti ki az állami támogatás. Előírták azt is, hogy a műjégpályának újnak kell lennie és a méretének el kell érnie a 30×15 métert, azaz 450 négyzetmétert.

A lap birtokába került dokumentumok szerint a négyből két feltétel sem teljesült, és a beruházás azt a vállalkozót gazdagította milliókkal, aki a pomázi baloldali vezetés régi politikai támogatója. Potzta Béla nem csupán a jégpályával gazdagította a saját cégét, hanem összeférhetetlen módon az általa vezetett önkormányzati céggel is adott megbízást a saját vállalkozásának.

A bontás utáni tereprendezés elmaradt, pedig ezt a szerződésben vállalta a kft. A helyiek elmondása szerint az otthagyott óriási homokkupacokat a könyéken lakók egyengették el és csináltak belőle strandröplabdapályát, mert nem bírták nézni a trehányul hátrahagyott, elhanyagolt területet – írta a lap. Mellékszál, hogy 2023-ban egy tanúsítvány megszerzéséhez a Pomáz Kft.-nek fel kellett méretnie hivatalosan a jégpálya paramétereit. A méréskor készült közjegyzői okirat szerint a pálya hossza 30 méter helyett csak 27,65 méter, így a területe is 35 négyzetméterrel kisebb, mint ami egyébként az állami támogatást biztosító okiratban feltételként szerepelt – mutatott rá a PestiSrácok.

Csavaros üzlet, vérbeli balos módra

Az önkormányzat három ajánlatot kért be, a legolcsóbbat a PAGDI Kft. adta (amelynek tulajdonosa, Potzta Béla a városüzemeltetési cég vezetői pozícióját is épp betöltötte), ezért ezzel a céggel kötöttek szerződést. A PAGDI Kft. összesen 25 millió forintért állította fel a létesítményt. A PS-hez eljutott szerződés szerint a használt jégpályát a cég egy leányfalui vállalkozástól vásárolta néhány hónappal korábban, a felállítással, tömörfa-palánkkal, takarófóliával együtt bruttó 13,97 millió forintért. Ezért az árért még száz pár korcsolyát is adott az eredeti eladó.

Forrás: PestiSrácok

A PAGDI Kft. ezután nemcsak rádobott ötmilliót az alapárra, különböző járulékos költségekkel is megtoldotta azt. Így összesen mintegy tizenegymillió forintot keresett az üzleten

– írta a lap, hozzátéve: bérlés esetén csak a jégpálya költsége 4,95 millió forint – feltüntetve ugyan nincs, hogy mennyi időre szólna ennyiért a bérlet, de feltételezzük, hogy egy szezonra. Az összes többi járulékos költség még plusz ötmillió, így ennek a konstrukciónak tízmillió a vége – olvasható a cikkben.

Potzta Béla saját cége, a PAGDI Kft. 2021. július 21-én vásárolta meg a Mobil Recreation Kft.-től a szóban forgó használt jégpályát. Az eladó mindösszesen bruttó 13,97 millió forintért vállalta a pálya egyszeri bontását és építését, a hűtőrácsok rendszerének kiépítését, a csőrendszer folyadékkal való feltöltését, tesztelését, beüzemelését, 15 méter hosszú hűtőszőnyeg telepítését légtelenítő rendszerrel, nyomáspróbázva, 90 folyóméter fapalánk megépítését, a takarófóliázás kiépítését, és adott mindehhez száz pár korcsolyát is.

Ekkor már egyértelműen tudott volt, hogy Pomáz nyert a kormányzati pályázaton. Potzta Béla tehát saját cégével be is adta árajánlatát az önkormányzatnak a jégpálya beszerzésére és telepítésére, szeptember 27-én. Azaz két hónappal azt követően, hogy cégével már megvásárolta azt.

Az árajánlat kétféle költségtervezetet tartalmaz, tulajdonátadással, illetve bérleti konstrukcióban. Megvásárlással 16 millió forint plusz áfa összeget tartalmaz az árajánlat, ami a szállítási és felállítási költségeket tartalmazza. Ehhez rögtön felsorol további tételeket úgy, hogy a végösszeg már 24 930 100 forintot kóstál. Pluszköltségként számolta az áramvételi hely kialakítását, egy aggregátor bérleti díját, vízvételi hely kialakítását, jégkarbantartó eszközök vásárlását, a terület előkészítését, és szezon végén a bontást követő terület-helyreállítást, valamint kiszolgálólétesítmények építését – írta a PestiSrácok.

Forrás: PestiSrácok

Milliós haszon a nagy semmin

Az adásvételi szerződés magára a jégpályára vonatkozott bruttó 18 986 500 forint áron. Összehasonlítva azzal a szerződéssel, amit a PAGDI Kft. kötött, amikor megvette a létesítményt, kiderül, hogy ötmillió forint hasznot már itt rádobott magának a vállalkozó – akkor már önkormányzati tulajdonú cég vezetője – úgy, hogy a műszaki tartalom teljesen azonos a két szerződésben. Érdekesség viszont, hogy a két adásvétel között a száz pár korcsolya is elpárolgott… És jöttek ugye a járulékos munkák, beszerzések, amiket Potzta már az árajánlatban is feltüntetett – ezeken további ötmilliós bevételt generált magának Potzta cége. Az már tízmillió – derítette ki a lap.

2021. december végén az önkormányzat aztán az elkészült jégpálya üzemeltetését a Pomáz Kft.-nek adta. Így állt elő az a faramuci helyzet, hogy az üzemeltetési szerződést ugyanaz a Potzta Béla írta alá, aki néhány hónappal korábban vállalkozóként a létesítésére vonatkozó szerződést.



Több kétes biznisz is nyélbe üttetett

A lap birtokába került okiratok szerint ugyancsak a 2021-es évben, amikor a szolgáltató cég az önkormányzat százszázalékos tulajdonába került, és kinevezték Potztát ügyvezetőnek, a Pomáz Kft. a patakmeder lekaszálására külső céget keresett. A 90 ezer négyzetméteres terület lekaszálását jelentő többmilliós munkára ahogy kell, be is kérték a három árajánlatot. Az egyik ajánlat – durván feleakkora összeggel, mint a másik cég ajánlata – a PAGDI Kft.-é volt.

Forrás: PestiSrácok

Kifejezetten félrevezető, hogy már az árajánlatban a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, Potzta Bélát saját cégének építésvezetője szólítja meg – mintha semmi közük nem volna egymáshoz. Majd a megkötött szerződést a Pomáz Kft. és a PAGDI Kft. között, mivel mindkét részéről nem írhatott alá Potzta, magáncége részéről az építésvezetőjével jegyeztette ellen. Szerződés azonban csak aláírási joggal rendelkező felelős vezető aláírásával érvényes.

Egyszer felmerül tehát az ominózus szerződés hitelességének kérdése, másfelől a jogtalan módon aláírt szerződésre való közpénzkifizetés a bűncselekmény lehetőségét is felveti

– emelte ki a lap, hozzátéve: Ezzel az egy üzlettel 2,1 millió forint plusz áfát kaszált a cég. Potzta Béla 2022 júliusáig vezette az önkormányzati tulajdonú Pomáz Kft.-t. Azt beszélik, forró lett a lába alatt a talaj, ezért kinevezése után egy évvel nyugdíjazták – írta a PestiSrácok.