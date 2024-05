Trippon Norbert menekül a sajtó elől botrányos házfelújítását követően + video

Rendkívüli botrány rajzolódik ki a DK IV. kerületi alpolgármesterének házfelújítása kapcsán. A politikus 2019-ben vásárolta az ingatlant, majd azt felújíttatta. A Magyar Nemzethez eljuttatott számlák szerint a beruházást a Motingatlan Kft végezte, több tíz millió forintértékben. Csakhogy egy ismeretlen bejelentő elmondása alapján a munkát valójában a SZÍN-KER kft. végezte le. A cégről azt érdemes tudni, hogy a baloldali vezetésű újpesti önkormányzattal közel 300 millió forint értékű szerződésben áll. Az ügyhöz kapcsolódóan a NAV házkutatást tartott Trippon Norbertéknél. A Magyar Nemzet pedig arról számolt be, hogy további fejlemények történtek. A hatóságok ugyanis kihallgatták a Motingatlan ügyvezetőjét, aki bevallotta, hogy a SZIN-KER Építő kft. ügyvezetője évekkel ezelőtt azzal kereste meg, hogy az újpesti alpolgármester, Trippon Norbert felesége házának felújításához tudna-e számlákat kiállítani a Motingatlan nevében. Az ügyletbe belementek, majd csaknem bruttó 23 millió forintértékben ki is állították a számlákat. Ezt követően a pénzt a SZIN-KER Építő kft részére átadták. Csakhogy mindezt eltitkolták, ezzel a költségvetésnek közel ötmillió forintos vagyoni hátrányt okozhattak.

A botrány kirobbanása óta Trippon Norbert látványosan kerüli a sajtót. Kedden bizottsági ülést tartottak az újpesti városházán. Annak ellenére viszont, hogy Trippon Norbert több javaslatot is beterjesztett, nem jelent meg az ülésen. Párttársa Varju László a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy a politikus a szerdai rendkívüli testületi ülésen biztosan részt vesz. A Magyar Nemzet a Pesti Srácok stábjával ott akarta kérdezni az ügyről a politikust. Csakhogy a sajtó munkatársait nem engedték a képviselők közelébe, az ülésterem legvégére száműzték az újságírókat. Eközben egy az önkormányzattal szerződésben álló hölgy folyamatosan igyekezett ellehetetleníteni, hogy a sajtó munkatársai bármit is kérdezni tudjanak Trippontól. Végül a Pesti Srácok újságíróját azzal támadta, hogy nekiment. Ez már csak azért is lehetetlen, mert a sajtómunkás éppen a széksorok között állt.

Trippon Norbert végül igyekezett mindent elkövetni, hogy semmiképpen ne kerülhessen a kamerák közelébe. Az alpolgármester csak a testületi ülés megkezdése után érkezett egy hátsó ajtón, így lehetetlen volt bármit is megkérdezni tőle. Az utolsó napirendi pontot zárt ajtók mögött tárgyalták. Amikor ennek vége lett, Trippon Norbert még az újságírók újbóli felbukkanása előtt, zárt ajtók mögött a hátsó ajtón elhagyta az üléstermet.

Trippon Norbert tehát ahelyett, hogy magyarázatot adna a meglehetősen gyanúsnak tűnő házfelújításáról, menekül és bujkál a sajtó elől.