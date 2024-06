A baloldal csak sérteget és gúnyol, de a békemenet valódi üzenetével nem mer foglalkozni

Miért lehet sikeres a jobboldal, míg a baloldal folyamatosan elbukik?

A szerző megállapítja: a jobboldalnak van küldetése, célja, közös szenvedélye és hite. A baloldalon ezek vagy nincsenek meg, vagy nem annyira állandó jelleggel, mint a jobboldalon.

– A küldetés a béke, a közös szenvedély a hazaszeretet, azonban a hit bonyolultabb kérdés, hisz a hit túlmutat az emberen. A hitnek olyan értékekre van szüksége, amelyek az egyén felett állnak, azaz függetlenek az evilági léttől.

A békemenet azt bizonyította, hogy a nemzeti oldalon egyszerre van jelen a béke- és a hazaszeretet, hit és a szenvedély.

Ez a titka annak, hogy a Fidesz 2006 óta minden választást megnyert – fogalmaz Nagy Ervin.

Az elemző szerint a baloldal csak az „orbánozásban” hisz, szenvedélye a sértegetés, küldetése pedig a nyugati támogatók céljai szerint változik. – Az ellenzék célja nem az építkezés, hanem a rombolás. Nem nyerni szeretnének, hanem buktatni. Ezért ártanak az országnak Brüsszelben, ezért árulkodnak és vádaskodnak minden létező fórumon. De ez az oka annak is, hogy 2006 óta minden választást elvesztettek, és valójában kudarcra vannak ítélve most is – olvasható a következtetés a cikkben.