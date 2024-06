A templomok felújításával a keresztény Magyarország hagyománya erősödik

A templomok, kápolnák, út menti keresztek felújításával a keresztény Magyarország hagyományait erősítjük – jelentette ki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos pénteken a Csongrád-Csanád vármegyei Apátfalván.

Nacsa Lőrinc a felújított Langó-kápolnánál tartott hálaadó mise előtt újságíróknak azt mondta, a kormány számára kiemelten fontos a vallási turizmus, a zarándokturizmus támogatása. A helyiek által tisztelt Langó-kápolna az egész egyházmegye, a régióban élő valamennyi ember számára fontos, hiszen szimbolikus helyen áll, az M43-as autópályán naponta több ezer ember halad el mellette – közölte a politikus.

Fotó: MTI/ Vajda János

A miniszteri biztos úgy fogalmazott,

aki templomot épít, templomot újít fel, az a jövőre gondol, a jövőben bízik.

– Az elmúlt 14 évben a kormány támogatásával a Kárpát-medencében 3700 templomot újítottak fel és több mint kétszáz új templom épült, továbbá számos közösségi ház és más egyházi épület is megújult. A Langó-kápolna mellett a vallásturisztikai fejlesztések más beruházásokat is érintenek a térségben, megújult templom Szegeden, Makón és a közeli Óföldeákon is. A környéken sok olyan templom áll – legyen az katolikus, református vagy evangélikus –, amely azért épült, hogy Isten dicsőségét hirdesse és a közösség találkozási helyéül szolgáljon mondta a politikus, hangsúlyozva, fontos ezeket megújítani és tartalommal megtölteni, a kormány ezen dolgozik, partnerségben az egyházakkal.

A történelem ura Isten, nem az ember

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök a szentmisén úgy fogalmazott, a magyar nemzet történetében számos tragikus esemény történt. Azt gondolhatnánk, hogy a történelmet a politikai, gazdasági, katonai nagyhatalmak irányítják, de mindig bebizonyosodik, hogy Isten a történelem ura, aki gondviselő szeretettel a végső cél felé vezeti az egész emberiséget. Hozzátette: Isten nem arra való, hogyha nem tudunk megoldani valamit, akkor tőle kérjünk segítséget. Amikor Istenhez fordulunk, azt kérhetjük, adjon mindig erőt, hogy úgy tudjuk megélni azokat a megpróbáltatásokat, amelyekkel szembesülünk, hogy győztesen kerüljünk ki.

A neogótikus kápolnát 1900-ban Havi Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Az építés évében készült a 16 téglaoszlopos kerítés is, amelynek valamennyi pillérére vaskereszteket helyeztek el. A kápolna előtt álló Langó-keresztet Langó Mihály és felesége, Balog Anna állíttatta 1866-ban, a kápolnát Langó Mátyás és felesége, Szigeti Rozália építtette. A kápolna felújítása a Miniszterelnökség támogatása mellett a Szeged-Csanádi Egyházmegye jelentős hozzájárulásának és több magánszemély segítségének köszönhetően valósulhatott meg.

A rekonstrukció során nemcsak a balesetveszélyessé vált kerítés és pillérei újjáépítésére nyílt lehetőség, hanem megtörtént a külső homlokzat és a tetőlemez fedésének teljes festése, valamint a helyi közösség adományából a belső tér vakolatfelújítása és festése is. A beruházás befejezéseként felajánlásból elkészült a kápolna napelemes fényvetővel történő megvilágítása, ami éjszaka is láthatóvá teszi az épületet az M43-as autópályán közlekedők számára is.