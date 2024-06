Éheztette, fakanállal ütötte-verte négyéves koruktól a nevelt gyermekeit egy zalai nő

béke

Menczer Tamás: A választás legfontosabb kérdése az, hogy háború lesz vagy béke! + videó

Orbán Viktor egy válságálló, kipróbált miniszterelnök, megvédte eddig is a magyar érdeket, most is kész és képes rá, ha a magyarok ott állnak vasárnap mögötte és mellette.