Így büntették az ismert magyar színészt a Gyurcsány-korszakban

Nem mindenki jobboldali, aki annak vallja magát – szögezte le a Kontextusban, Andor Éva műsorában Eperejes Károly. A színész-rendező a beszélgetésben nemcsak a jobboldaliságáról vallott, hanem hosszan beszélt a keresztény hitről, a művészetről, a színházi és filmes világról is.

A legnagyobb pofonokat jobbról kapja Eperjes Károly – derült ki az interjúból. A Kossuth-díjas színész beszélt arról is: vannak, akik csak szóban jobboldaliak, ugyanakkor ismer jószándékú, igyekvő, „még be nem érkező” baloldaliakat is.

Felidézte, hogy a baloldalról meg szokták neki üzenni, hogy nem akarják látni a filmvásznon, így történt ez a Hídember megjelenése után is. Vallja, hogy Szent István király felajánlása nyomán a magyarok lettek a világ engesztelő népe:

feladatunk van, vissza kell vinni Európába a kereszténységet.

Eperjes Károly a műsorban elmondta, miért volt számára szimpatikus a Fidesz már a rendszerváltás előtt is, mit gondol Orbán Viktorról, hitről és általában korról, amelyben élünk. A neves művész felkavaró, elgondolkodtató történeteket is felidézett az interjúban a színházi, filmes világból.

Borítókép: Eperjes Károly (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)