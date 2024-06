Menczer Tamás: A választás legfontosabb kérdése az, hogy háború lesz vagy béke! + videó

– A legfontosabb kérdés az, hogy háború lesz vagy béke. És hogyha ez a legfontosabb kérdés, márpedig ez, akkor azt a kérdést is érdemes feltenni, hogy ki az, aki meg tudja védeni Magyarország békéjét és biztonságát. A válasz egyértelműen az, hogy Orbán Viktor, aki egy válságálló, kipróbált miniszterelnök, mindig megvédte eddig is a magyar érdeket, most is kész és képes rá, ha a magyarok ott állnak vasárnap mögötte és mellette. A baloldal, az óbaloldal meg az újbaloldal szereplői és vezetői nem tudják, és bevallottan, deklaráltan nem is akarják megvédeni a magyar érdeket.