Nacsa Lőrinc: Itt nem csupán a szakmát, hanem a vallási területhez szükséges lelkiséget is el kell sajátítani

– Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen – jelentette be pénteken, a képzés elindításáról szóló dokumentum ünnepélyes aláírása alkalmából a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos Egerben.

Nacsa Lőrinc köszöntőjében arról beszélt:

ez több lesz, mint egyszerű idegenvezető, illetve turisztikaiszakember-képzés, mert itt nem csupán a szakmát, hanem a vallási területhez szükséges lelkiséget is el kell sajátítani.

– A kormány kiemelten támogatja az egyházak értékmegőrző munkáját – tette hozzá. Hangsúlyozta:

az egyházakra a múltból rájuk maradt értékes, ápolandó kincsek vannak bízva, amelyeket komoly felelősség bemutatni. Nem öncélúan, hanem úgy, hogy a turisták találkozhassanak ezeken a helyeken egymással, a Jóistennel és évszázados értékekkel, mert ez nem csupán az örökségünk, hanem a jövőnk is.

Szavai szerint a magyarországi vallásturisztikai célpontok és zarándokhelyek egyik legnagyobb versenyelőnye Európában, hogy itt élő közösségeket találnak a látogatók. A kormány azért támogatja a vallásturisztikai képzés elindítását, mert fontosnak tartja, hogy képzett szakemberek vegyenek részt ebben a munkában, hiszen a hazai zarándok- és vallásturizmus az ide látogatók és a magyar emberek lelki javát szolgálja – fogalmazott.

A képzés nem csupán az arra jelentkezők, de a helyszínek és a látogatók számára is hozzáadott érték lesz és remélik: ennek köszönhetően tovább növekszik a turizmusnak ez a különleges ága, amely egyúttal a keresztény Magyarország és Európa megőrzéséhez is hozzájárul – húzta alá a miniszteri biztos.

Közölte: a kormány a szakirány elindításának támogatása mellett ösztöndíjrendszert is kínál annak érdekében, hogy egyházak és szerzetesrendek munkatársai is el tudják végezni a képzést. Jelezte: az oktatás két féléves lesz és gyakorlatorientált, így nem csupán az egyetem falai között, hanem külső partnereknél is zajlik majd.