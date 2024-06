Véget érhet a baloldal hegemóniája Pécsett

Péterffy Attila ugyan megőrizte polgármesteri helyét Pécsett, de a városi önkormányzati többségét elveszítette a baloldali politikus. A Baranya vármegyei hírportál elemzése szerint ráadásul

októbertől a Gyurcsány Ferencet kiszolgáló politikai erőfölénynek nemcsak a városházán, hanem az önkormányzati cégeknél is vége szakad, így Pécs városi vállalatainál is új korszak kezdődhet.

A portál szerint a választási eredmény jogerőssé válása után a voksolás legnagyobb vesztesei között várhatóan az a Bodnár Imre lesz, akinek háttérszervezete elindította a Gyurcsány Ferenc támogatta baloldali jelöltcsoportot. – Bodnár azonban nemcsak erről vált ismertté, hanem arról is, hogy elsősorban politikai revolverezésre használta az állítólagos ügyvédi átvilágításokat, s közben a csoportja több száz milliós megbízásokat is kapott az önkormányzattól – írta a portál.

Bodnár bekerült a Tettya Forrásház Zrt. igazgatóságába is, ahol igazgatósági tag a kulturális negyed igazgatója, Hummel Márk is, aki karbantartási igazgatóból lett a városi kulturális élet első embere Péterffy regnálása alatt, most azonban minden jel szerint távoznia kell majd.

A hírportál szerint arra is reális esély van, hogy a Tüke Busz Zrt. igazgatóságában ülő volt MSZP-elnök, Gulyás Emil sem marad a helyén – akár Skutnik Tibor vezérigazgatóval együtt –, ahogyan a PSN Zrt. vezérigazgatója, Máté János is távozhat.