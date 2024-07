A mentők is felkészültek a magyar Forma–1-es hétvégére

A Magyar Nemzet korábban már arról is beszámolt, hogy a mentők mellett a rendőrség is nagy erőkkel települt ki a helyszínre. A közlésük szerint fokozott a rendőri jelenlét Mogyoród térségében. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrtábort is felállított a verseny idejére Mogyoródon, a pálya melletti parkolóban. A bejelentéseket a nap 24 órájában személyesen vagy telefonon is fogadják.

A rendőrök és a mentők nem csak a pilótákra és a nézőkre vigyáznak, ugyanis ahogy már korábban beszámoltunk róla, Brad Pitt és az új filmjének, az F1-nek a stábja is a helyszínen van a forgatási munkálatok miatt.