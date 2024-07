Fontos, hogy megszülessenek a vágyott gyermekek, de az is, hogy a családok ne essenek szét

A népesedési politika a gyermekvédelem egyik alappillére – amellett, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek fontos az is, hogy ezek a családok valóban családdá váljanak és azok is tudjanak maradni. Ez nem jön magától – fejtette ki lapunknak Regős Judit, aki közel húsz évvel ezelőtt azzal a céllal hozta létre a Szülők Háza programot, hogy a gyermekes házastársaknak segítő kezet nyújtson egy olyan időszakban, amely a legszebb és egyben a legnehezebb is.

Pozitív krízis

A négygyermekes édesanya és egyben szakember emlékeztet, bár az elmúlt években csökkent valamelyest a válások száma, még mindig magas, közel minden harmadik házasság felbomlik.

– Fel kellett tenniük a szakembereknek a kérdést, hogy miért hullanak szét a családok és hogyan tudjuk ezt elkerülni. Szociálpolitikusként, szociális munkásként és családgondozóként láttam, hogy nemcsak azoknak a kisgyermekes családoknak van szükségük segítségre, akik szociálisan hátrányos helyzetben vannak, hanem azok is krízisbe kerülnek, akiknek egészséges gyermekük születik és az anyagi helyzetük is stabil – mondta a kezdetekről.

Hangsúlyozta: a Szülők Háza az elmúlt két évtizedben azért dolgozott, hogy ezt a pozitív krízist segítsen megoldani, és a családok összekovácsolódjanak.

– A Szülők Háza egy támogató közösség, ahol lehetősége van a szülői párnak, távolabbi családnak is összejönni, és egy kicsit indirekt, de mégis irányított módon beszélgetni a problémákról, kihívásokról, hogy a kisgyermekes szülők dilemmái ne a váláshoz, hanem a megol­­dáshoz vezessenek, és a szülők megkaphassák azt a támogatást, amelyhez a gyermekeik stabil neveléséhez szükségük van – mondta.

Regős Judit, a Szülők Háza program alapítója szerint a gyermekvédelem alapja a családok megerősítése (Forrás: Facebook)

A közösség megtartó ereje

Regős Judit emlékeztetett arra, a gyermek megszületése után minden átalakul, ezt tudomásul kell vennünk, és egyben igazodnunk kell hozzá.

A kialvatlanság, a napjaink átalakulása, a kommunikáció hiánya és a gyermek ellátása körüli feladatok megterhelhetik a legstabilabbnak hitt párkapcsolatokat is. Meglátása szerint a családok sokszor nem mernek arról beszélni, ha nehézségeik vannak, és a külvilág is rájuk kényszeríti, hogy a gyermek minden pillanatban csak és kizárólag boldogságot hozhat.

– A Szülők Házában segítő szakemberek nemcsak egyénileg oldják fel a kisgyermekes szülők nehézségeit, de össze is hozza ezeket az embereket és közösséggé kovácsolja őket. Ez azt jelenti, hogy valós beszélgetéseket hozunk létre, amelyek képesek lehetnek arra, hogy megtartsák a családokat. Ugyan a világ megváltozott, és elszeparálódtunk, messzire kerültünk a nagycsaládtól és a közösségektől, de ettől még egy gyermek felnevelése ugyanúgy sok emberes feladat maradt, nem egy-, vagy kétemberes „meló”. Egy ilyen közösség segít, hogy úgy érezzük, nem maradtunk magunkra – véli a szakember, aki szerint a közösséghez tartozás egy fontos szükséglete a családoknak, amely képes lehet akár arra is, hogy megakadályozzon egy válást.

Hiszem, hogy a gyermekvédelem alapja a családok megerősítésé­ben rejlik

– szögezte le. Regős Judit szerint ugyanakkor a családok „megtartása” nem csupán állami feladat, a civil szervezeteknek óriási felelőssége és egyben lehetősége is van arra, hogy segítse a szülőket és így a gyermekeket is.

Külföldön is népszerű

A Szülők Háza nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy sikereket ér el: az ENSZ konzultatív státusú tagja lett, de az Európa Unió is a legjobb gyakorlatának választotta.

Mondhatni, népmesei módon került el a nemzetközi színtérre a program és annak szellemisége, amely ma már olyan helyekre is eljutott, mint Afrika, ahol több ország is megkeresett minket, hogy segítsünk adaptálni a programot. Ghánában például már a pedagógusok tréningje zajlik, a helyi kihívásokra igazítva

– számolt be a sikerekről Regős Judit. Hozzátette: nemrég Marokkó is bejelentkezett, az ország ugyanis szintén népesedési problémákkal küzd, miután a globalizáció, a digitális világ begyűrűzésével a fejlettebb afrikai országokban is eltolódtak az értékek, a hagyományok meggyen­gülnek, ezáltal a válások száma drasztikusan megugrott.

– Öröm, hogy a családpolitikai gondolkodás világszerte eljutott odáig, hogy belássuk, ahhoz, hogy egy család jól tudjon funkcionálni, az anyagiak mellett a szociális biztonság ugyanolyan fontos. Meg kell tanítanunk a családokat, hogyan tudnak valóban családdá válni, és mankókat adni a kezükbe, amelyek képesek megtartani őket a krízisek idején – jelezte.

– Az elmúlt húsz év tapasztalata és egyben legfontosabb tanácsa az, hogy nem kell megijedni a nehézségektől. A születés egy fájdalmas dolog, ugyanakkor tudjuk, hogy ez a folyamat ezzel jár. A családdá alakulás is épp ilyen: sok nehézséggel járhat, de ugyanolyan természetes folyamat. Mindegy, mennyit olvastunk vagy készültünk rá, amikor már hetek óta nem alszik egy nő és a férjével sem találja éppen a közös hangot, nem úgy mennek a dolgok, mint a gyermek előtt, vagy a nagyszülők sem találják még meg a helyüket ebben az új felállásban, ettől mind nem kell megijedni, mert minden a helyére kerülhet idővel. Ugyanakkor fontos, hogy ezekkel a kihívásokkal igenis foglalkozzunk és kérjünk segítséget – a Szülők Házának ajtaja nyitva áll mindenki előtt – összegezte Regős Judit.