Fordulat a kutakon, azonnal megkezdődik az üzemanyag árcsökkentése Magyarországon

Ismét üzemanyagár-csökkentés kezdődik Magyarországon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből, amelyet elsőként a Világgazdasággal osztott meg.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, múlt héten úgy tűnt, hiába törte le a kormány a háborús üzemanyagárakat, az üzemanyag-kereskedők árpolitikája és magatartása ezt az eredményt veszélyeztette. Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádióinterjújában a magyarországi üzemanyagárakkal kapcsolatban felidézte, hogy a kereskedőkkel kötöttek egy megállapodást, amit ha azok nem tartanak be, annak következményei lesznek. A kabinet készen áll beavatkozni az árakba – szögezte le akkor a miniszterelnök, aminek úgy tűnik, meg is lett az eredménye.

Az Holtankoljak blog szerint ugyan a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, de a gázolajé igen: 4 forinttal csökken literenként. A részleges üzemanyagár-csökkentés holnap, csütörtökön életbe is lép. Így az alábbi átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok a töltőállomásokon:

benzin – 616 forint literenként,

gázolaj – 623 forint literenként.

A Világgazdaság hangsúlyozta: átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző kiskereskedelmi ár a töltőállomásokon eltérhet. A tapasztalatok szerint a benzin (nem autópályás kúton) literenkénti ára most 615, a dízelé pedig 625 forint alatt alakul.

A mostani üzemanyagár-csökkentésnek volt előjele, ugyanis legutóbb, hétfőn már megállt a drágulás

– emlékeztetett a hírportál.

Mint írták, akkor stagnálást jelentettek az üzemanyag-nagykereskedők, ami egyúttal azt is jelentette, hogy hosszú negatív sorozat szakadt meg. Ezt megelőzően ugyanis sorozatban tízszer történt üzemanyagár-emelés Magyarországon.

Június 14-én pénteken,

majd hétfőn,

kedden,

csütörtökön,

szombaton

és ismét kedden.

Ezután két hete csütörtökön és

szombaton csak a benzin drágult.

Ezt követően múlt kedden ismét általános áremelés volt, ahogy csütörtökön is.

Így aztán június 14. és július 4. között a benzin nagykereskedelmi ára 26, a dízelé 39 forinttal nőtt. A Világgazdaság szerint ez azért is különösen fájó, mert nagyjából két hónapon keresztül éppen ellentétes folyamat zajlott. Április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint.

Januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 86, a dízelár pedig 65 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 45 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 24 forint plusz figyelhető meg. A 70-80 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 3500–4000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.