Karácsony Gergely már nyíltan keresi az együttműködés lehetőségét Magyar Péterrel

Karácsony Gergely volt a Klubrádió vendége, ahol az újraválasztott főpolgármester továbbra is az önkormányzati választással és Vitézy Dávid támadásával volt elfogalalva. A magát korábban politikai nagyvadnak minősítő Karácsony arról beszélt, hogy a kampányban is minden trükköt bevetettek ellene, a jó zsaru, rossz zsaru játékot is.

Ezután megint arról beszélt, amiről korábban többször is, hogy az LMP támogatásával induló Vitézy Dávid szerinte a Fidesz jelöltje volt, ami számára már a kampány során egyértelművé vált. A műsorban a szociológus végzettségű Karácsony jogi eszmefuttatásba kezdett, amikor szóvá tette, hogy véleménye szerint a főpolgármesteri választáson leadott szavazatok újraszámlálásának a folyamata nem felelt meg a jogszabályoknak, és az Alkotmánybíróság idézte elő a helyzetet.