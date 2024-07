Lélegzetelállító felvételeken a tegnap éjszakai balatoni vihar

Az időjárás-előrejelzések jól vizsgáztak, vasárnap éjszaka megérkezett a vihar a Balaton északi partjára is – írta meg a Veszprém vármegyei hírportál (veol.hu).

A tegnap esti vihar nem csak Veszprém vármegyében csapott le, az éjszaka folyamán a fővárosban is hangos dörgések, hatalmas villanások voltak láthatók a késő esti órákban. Előfordult kellemetlenséget okozó viharkár is, amelynek hatása még másnap reggelre is fejfájást okozhatott többeknek: Ahogy a Mávinform közleménye alapján lapunk beszámolt róla, Herceghalom és Bicske között felsővezeték-szakadás miatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért a reggeli, délelőtti órákban a hegyeshalmi fővonalon 15-30 perccel megnőhet a menetidő és vonatkimaradásokra is számítani kell, de fa dőlt például a Vác–Balassagyarmat közötti vasúti sínre is.

A Balaton fölé érkező felhőket erős villámlás kísérte, a vihar tombolásáról pedig videó is készült.