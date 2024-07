Mától csak visszaváltható palackok hozhatók forgalomba Magyarországon

Mától nincs több haladék, innentől már csak visszaváltható palackok és üvegek hozhatók majd forgalomba Magyarországon is. A rendszer hivatalosan már az év eleje óta működhetne, mivel a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatokat elnyerő Mohu Zrt. gondoskodott ennek bevezetéséről. Jelenleg azonban csak részben látja el a feladatát, mert az érintettek haladékot kértek a teljes bevezetésre. Ez a haladék június utolsó napján, azaz tegnap járt le.

Nincs tovább haladék

A türelmi időt és az egyes felmentési eseteket a 450/2024. kormányrendelet tartalmazza, azaz a Mohu senkinek sem adhat attól eltérő haladékot, illetve felmentést. Negatív tapasztalat, hogy egyesek sikeres termékaudit nélkül helyeznek piacra termékeket, emiatt bár a fogyasztó vásárláskor kifizeti az ötvenforintos betétdíjat, mégsem tudja visszaváltani a palackot, amíg az azon lévő vonalkód a sikeres audit után nem aktiválódik.

Fontos, hogy a korábbi csomagolásban lévő termékek forgalmazása, azaz gyakorlatilag árusítása nincs határidőhöz kötve, azok a szavatossági időn belül továbbra is szabadon értékesíthetők.

Ezért a fogyasztó – különösen a lassabb forgási sebességű szeszes italok esetében – akár még több hónapig találkozhat nem betétdíjas palackokkal is a polcokon, ez teljes mértékben szabályos.

Jelenleg naponta mintegy négyszázezer palackot váltanak vissza mintegy háromezer automatán keresztül. Ezekhez még ezen a héten csatlakoznak a kézi visszaváltó pontok is. Ez a szám a rendszer felfutása után várhatóan napi több millió palackra emelkedik, a növekedést azonban már most is napról napra tapasztalja a Mohu.

A betanulásnál tartanak a boltok

Még minden szereplő tanulja a rendszert a Mohu tapasztalatai szerint, de ez természetes. Nagyon fontos például, hogy az automatákat üzemeltető boltok

felügyeljék és takarítsák a visszaváltó gépeket,

a megtelt tárolózsákokat cseréljék,

és gondoskodjanak a folyamatos internetkapcsolatról, a naponta aktívvá váló több száz termék adata ugyanis éjszakánként frissül a gépeken.

Az utalványok beváltásával kapcsolatban is szükség van még edukációra arról, hogy azok nem csak levásárolhatók, de a fogyasztó választása szerint készpénzre is válthatók a kibocsátó üzlet kasszájánál.

Dinamikusan nő a Repont applikációt letöltők, illetve a betétdíj közvetlen bankszámlára fizetése érdekében regisztrálók aránya is. Mint minden új rendszernél, a Mohu itt is a visszajelzések alapján végzi a folyamatos termékfejlesztést. Jelenleg a rendszer finomhangolása és megszilárdítása zajlik, nagyobb változtatásokat, újításokat nem terveznek.

Mire kell figyelnie a vásárlóknak?

A vásárlóknak ügyelniük kell arra, hogy visszaváltási díjat csak olyan ital megvásárlásakor kötelesek fizetni, amelynek a csomagolásán feltüntette a gyártó a visszaváltás lehetőségét, ennek módja, megjelenése egységes lesz minden palackon. A vásárló csak ezeket a palackokat viheti vissza az üzletbe visszaváltási díjért cserébe. Ügyelnie kell a vásárlónak arra is, hogy az automatába csak ép, sértetlen palackot szabad bedobnia (a műanyag vagy fém palackokat, dobozokat nem szabad összenyomni).

Vigyázni kell arra is, hogy ha a vásárló olyan italt vásárol, amelyen nincs feltüntetve a visszaváltás lehetősége és a visszaváltási díj mértéke, akkor nem kell az ötven forint visszaváltási díjat megfizetnie.

Ebben az esetben viszont nem is tudja a palackot visszavinni az üzletbe és a visszaváltó automatába bedobni. Célszerű a vásárlónak minden olyan italcsomagolást, hulladék palackot, melyet az üzletekben nem vesznek vissza, egy, az otthona közelében található szelektív hulladékgyűjtő helyen elhelyezni.

Visszaváltási díjat minden olyan palack után fizetni kell bármely értékesítőhelyen, amelyen a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, címke rajta van. A visszaváltási díj összegét a fogyasztói ár mellett kötelező feltüntetni.

Minden palacknak utánanyúl a Mohu

A Mohu a továbbiakban még a jelenlegi rendszerek finomhangolásán és megszilárdításán dolgozik, illetve – bár nem jogszabályi kötelezettsége – a HoReCa (szállodás, éttermek, kávézók) szektorban a „pult mögött” maradó palackok házhoz menő begyűjtését és betétdíjuk megtérítését tervezi bevezetni. Teszteli a fesztiválokra vihető gépi visszaváltás mint önálló szolgáltatás lehetőségét is.

