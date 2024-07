Minden, amit a ma induló otthonfelújítási programról tudni érdemes

Július elsejével elindult a regisztráció a 2024-es otthonfelújítási programra. Az 1990. december 31-e előtt épült, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házak energetikai korszerűsítésére igényelhető otthonfelújítási támogatás alapfeltétele, hogy a kiinduló állapothoz képest legalább 30 százalékos mértékű fajlagos primer energiafogyasztás-csökkenést eredményezzen az elvégzett beruházás – olvasható a hivatalos tájékoztatóban.

A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleménye szerint a legtöbbeket érintő újdonságok a következők:

A futamidő a korábban tervezett 8 évről a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 évre emelkedett. A havi törlesztőrészlet így az előzőleg kalkulált 25-36 ezer forinttal szemben 14-25 ezer forint lehet, e többletkiadás tehát még nagyobb arányban, akár teljes egészében is megtérülhet a családok rezsijének csökkenésében.

Sokak kérésére, köztük szakmai szervezetek felvetésére is bekerült a támogatható tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése.

Új, korszerű, műanyag szerkezetű nyílászáró mellett a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése is támogatott.

Az EPS hőszigetelés mellett a kőzetgyapot hőszigetelés is a támogatott építési anyagok közé került.

A saját forrásba beszámíthatóvá vált a lakástakarék-pénztári megtakarítás.

A 30 százalékos energiamegtakarítás elérése érdekében az elszámolható saját forráson felül további el nem számolható egyéb forrás is felhasználható az ingatlan korszerűsítéshez.

A családok számára kedvezően módosult a vissza nem térítendő támogatás arányának megállapításához kapcsolódó jövedelemszámítás módja is. A jövedelmi szint meghatározása során figyelembe veszik az igénylővel egy háztartásban élő, eltartott gyermekeket.

A cél az energetikai korszerűsítés

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 108 240 000 000 forint. A kérelmeket benyújtani 2024. 07. 01-től 2025. 12. 31-ig, illetve a forrás kimerüléséig lehetséges az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítőhöz.

A finanszírozási összeg (kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás együttesen): minimum 2,5 millió, maximum hatmillió forint lehet.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás és éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön kombinációja.

Fontos, hogy a támogatás nyertesei olyan kivitelezőt válasszanak, aki tisztában van a támogatás feltételeivel, és betartja őket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a munka elvégzése és kifizetése után szembesül azzal, hogy olyan munkát fizetett ki, amire nem vehető igénybe a támogatás – ennek elkerülése érdekében az otthonfelújítási támogatás oldaláról közvetlenül elérhetők megbízható kivitelezők az érdeklődők számára.

Kik igényelhetik a támogatást?

Ugyanarra az ingatlanra csak egyszer vehetjük fel a támogatást, ahogy egy magánszemély is csak egyetlenegyszer élhet vele. Ez abban az esetben is így van, ha életvitelszerűen többen lakják az ingatlant, akkor is, ha többlakásos vagy többgenerációs családi házról van szó, vagy ha az igénylő egynél több házban rendelkezik tulajdoni joggal. Az igénylőre az alábbi feltételek vonatkoznak a program tájékoztatója szerint:

Cselekvőképes, nagykorú természetes személy.

Magyar állampolgár, avagy hazánkban legalább egy éve lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező EGT-tagállam-állampolgár.

Rendelkezik magyar adóazonosító jellel.

A szóban forgó ingatlanban tulajdonos, vagy annak holtig tartó haszonélvezője, és minimum 2024. május 1. óta azt életvitelszerűen lakja.

75. életévét nem tölti be a kölcsön lejártáig. Ha így volna, a sikeres igényléshez szükséges egy adóstárs bevonása, aki megfelel ennek a követelménynek és jövedelme elbírja a kölcsön törlesztését.

Eleget tesz az adósságfék szabályának: a 600 000 forintnál kevesebbet keresők fizetésük legfeljebb 50 százalékát, az ezt meghaladó bevételűek legfeljebb 50 százalékát fordíthatják törlesztésre.

Nincs a bruttó minimálbért meghaladó köz-, vagy adótartozása.

Nincs 60 napnál régebb, a bruttó minimálbért meghaladó közüzemi számlatartozása sem.

Sem ő, sem adóstársa nem szerepel elmaradással a KHR-ben, a listában velük szemben veszteségleírással rendezett elmaradás sem szerepel.

A jelentkezés folyamata

Jelentkezés az MFB pontokon: A kész költségvetési tervvel július 3-tól kereshetőek fel az MFB pontok: az OTP-, Gárnit-, MBH bank 266 fiókjából egyet kell felkeresni.