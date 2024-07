Teljes a zűrzavar Gyurcsányéknál

Szintén csapás volt a DK számára, amikor a választások másnapján Dobrev Klárának be kellett jelentenie, hogy felszámolja az árnyékkormányt. Eközben a közösségi médiában is egyre gyengébb a Gyurcsány-párt teljesítménye. A Mandiner írta meg, hogy nem ért el túl nagy közönséget a TikTokon Dobrev Klára legújabb videója, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt próbálta lejáratni, mivel a felvételt öt nap alatt mindössze 180-an tekintették meg. Ahogy azt lapunk megírta, Gyurcsányék házi szócsöve, a DK TV a katasztrofális választási vereség után teljesen elnémult, mivel még az EP- és az önkormányzati választások előtt jelentkezett utoljára műsorral.

Hiába a vesszőfutás, Gyurcsány Ferenc többször kinyilvánította, hogy nem hajlandó lemondani, egy Facebook-bejegyzésben pedig azt ecsetelte, hogy a DK Magyarország egyetlen számottevő baloldali pártja, és szerinte a legmegbízhatóbb és hiteles történelmileg is.

A párton belül viszont már nem mindenki osztja Gyurcsány optimizmusát, mivel Leel-Őssy Gábor, a DK egyik alapító tagja a választási vereség után több ízben kemény kritikával illette a pártelnököt, és hangot adott annak, hogy szerinte Gyurcsány számára eljött a távozás ideje.

Mindezek ellenére néhány hete Gyurcsány Ferenc hosszú Facebook-bejegyzésben értekezett az ellenzék jelenlegi helyzetéről, és arra a megállapításra jutott, hogy önvizsgálatot kell tarta­niuk. Szót ejtett arról is, hogy már most fel kell készülniük a 2026-os választásokra, és ez szerinte még a végiggondolatlan politikai küzdelmeknél is fontosabb. Ezután a Telexnek adott interjút a DK vezére, ahol a Magyar Péterrel való összefogás lehetőségét mérlegelte.

Gyurcsány elmondta, hogy a Tisza Párt szavazóival vitája van, azonban nem zárja ki, hogy ha együttműködnek majd az ellenzéki pártok, akkor 2026-ban támogassa Magyar Pétert.

Nem meglepő, hogy Gyurcsány nyitni próbál a Tisza Párt felé, mivel Magyar Péter pártjának a térnyerése az egyik legfőbb oka a DK mélyrepülésének, azonban a Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter közötti koalíció létrejöttével garantált lenne a bukott miniszterelnök politikai túlélése.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke beszédet mond a DK-MSZP-Párbeszéd pártszövetség európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a budapesti Radisson Blu Béke Hotelben 2024. június 10-én. Mellette Dobrev Klára, a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője (j2), Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke és Barkóczi Balázs, a DK szóvivője (j). (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)