Tömeghisztériát okozott Budapesten Speed, a több millió követővel rendelkező streamer

A Ronaldo-fanatikus, mindenhol hátraszaltót dobáló streamer, IShowSpeed kedden kezdte el „őrjöngését” Budapesten. A világ egyik legnézettebb, több millió aktív követővel rendelkező streamere a magyar főváros előtt volt már Olaszországban, Norvégiában és Csehországban is.

A mindössze 19 éves világhírű streamer magyar rajongói a semmiből jelentek meg a Mammut előtt, majd egy csomag Negróval kínálták őt, amin érthető okokból némileg kiakadt, de nemcsak a cukorka nevén, hanem az ízén is, így nem csoda, hogy követői gyorsan megtanítottak neki egy közismert magyar szitokszót is. Ezt követően Speed vásárolt magának egy parfümöt, és az egyik roppant idegesítő rajongójának is vett egyet, mivel elvileg az nagyon „büdös” volt. Közben a testőreinek folyamatosan dolguk akadt a fiatalokkal, mivel azok nem értették meg angolul azt, hogy adjanak helyet a hírességnek, vagy éppen azt, hogy most már „húzzanak a francba”.

Budai vár

Speed következő állomása a budai Vár volt, ahol ingyencipőket kapott a Balázs Kicks–Balázstól, majd a világhírű youtuber a Mátyás-templomot román kastélynak nevezte – miközben elvileg csak a stílusára utalt. A rajongói beszámolók szerint, nagyon idegesítő volt, hogy senki sem tartotta tiszteletben Speed kérését, ami az volt, hogy ne sétáljanak elé, szerintük ezért volt csak olyan keveset a Várnál, ugyanis miután tett egy kört, bepattant a kisbuszba testőreivel, hogy el hajtsanak a Széchenyi István tér környékére, ahonnan a bazilikához sétált.

„Azahriah 10/7”

A Széchenyi István tér felé, a nézők kérésére, hallgatott egy kicsit Azahriahtól, ez úgy tűnik tetszett neki, mivel hallgatás után rögtön egy szolid 10/7-tel díjazta a művész előadását.

A híres streamer magyar mezben

Séta a bazilika felé

Amint megállt az autó, sokaság jelent meg és ajándékokkal halmozták el a hírességet. Ezen a ponton Speed kicsit rosszul lett a tömegtől és egy kis levegőt, teret kért a rajongóitól. A tömegben valaki bekiabálta, hogy ne legyen az, ami Norvégiában volt, ott ugyanis rendőrségi beavatkozás kellett a tiszteletlen nézők miatt, akik elkezdték rongálni egy bolt környékét, ahol a streamer tartózkodott. Ezután megint autóba ült – amit láthatóan többen is követtek, majd végül a Vigadónál kötött ki.

„Mindenki azt akarja, hogy egyek egy gulyást”

A Vigadónál beült egy étterembe, táncolt az élő zenére, és evett egy adag gulyáslevest – mivel mindenki ezt kérte tőle –, miközben az őt körbevevő fiatalok folyamatosan üvöltöztek, és azzal hergelték, hogy Messi jobb, mint Ronaldo. A többi vendég láthatóan nem élvezte a tinikből álló embercsordát. Cserébe Speednek annyira ízlett a gulyás, hogy örömében hátraszaltózott egyet. Majd értékelte is az ételt 10/9-re.

Az étterem terasza ürülni kezdett, miután a tömeg akkorára nőtt, hogy az elkerített részen lévő asztalokon a lámpák és poharak a tolongó rajongók miatt a földre estek és összetörtek.

„Anarchia”

Miután a sztár a zenészeknek otthagyott mintegy negyvenezer forint borravalót, összetűzésbe keveredett egy közvetlen mellette vacsorázó társasággal, akik nem szívelték, hogy a streamer ott vacsorázott, maga után vonzva féktelen követőit. Egy, a helyszínen tartózkodó személy lapunknak azt nyilatkozta, hogy az emberek tolakodtak, lökdösődtek, hogy minél közelebb kerülhessenek Speedhez. Az operatőr kamerája ennek következtében megsérült. Egy ideig így homályosan folytatódott az adás, majd végleg leállt.

A bizarr látogatást itt lehet visszanézni: