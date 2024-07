Zugorvos műtötte ki a nő bölcsességfogát, a SOTE-n kellett helyretenni a széttört álkapcsát

Bölcsességfog eltávolítása közben törte el egy nő állkapocscsontját egy fogorvos Pest vármegyében. A nő elmondása szerint az asszisztensek is felmondtak, miután megtudták, súlyos hibát követett el az orvos a műtét közben. A rendőrség büntetőeljárást indított, a nőnek a mai napig erős fájdalmai vannak – írta meg az Index.

A cikk szerint Barta Krisztinának még tavaly márciusban távolították el a jobb alsó bölcsességfogát, azonban elmondása alapján a műtét közben eltörték az állkapocscsontját, amiről az ellátás végén nem tájékoztatták.

Miután magamhoz tértem az altatásból, kérdeztem a doktornőt, hogy minden rendben volt-e a műtét alatt, mert az ébredezésemkor hallottam, ahogy jelzi az asszisztens a fogorvosnak, hogy nem illeszkedik a fogsorom

– így emlékszik vissza a tavalyi műtétre Barta Krisztina, aki szerint az orvos közölte, hogy bár nagyon ,,megkínozta” a fogait, minden rendben.

A beavatkozást követően készült egy röntgenfelvétel, miközben az orvos vitatkozott az asszisztensekkel, mert ők fel akartak mondani. A fogorvos még aznap felhívta a nőt, hogy az állapota felől érdeklődjön, akkor jelezte neki az állkapcsa erős fájdalmát. Az orvosi tájékoztatás úgy szólt, hogy szedjen fájdalomcsillapítót, jegelje az arcát és ne rágjon. A röntgenfelvételt nem mutatatta meg és nem bocsátotta Barta Krisztina rendelkezésére.

A bölcsességfog-eltávolítást követő éjszakán a nő nagyon rosszul volt, az altatásnál kapott infúzió helyén a véna felpúposodott, ő többször majdnem elájult. Alig tudott beszélni is, mivel a szája kinyitása nehézségekbe ütközött. Emellett az evés és ivás is óriási fájdalmat okozott számára. Minden egyes alkalommal, amikor kicsit is kinyitotta a száját, recsegő hang hallatszott. Barta Krisztina később visszament a fogorvoshoz, aki arról tájékoztatta, hogy az előző alkalommal készült felvétel nem volt jó, mert nagyon remegett, így újabb röntgen készült. Az orvos azt kérdezte, nem zsibbad-e a szája jobb oldala.

A műtét óta nem érzem a számat, az államat és a fogaimat jobb oldalt

– mondta.

Több mint egy hónappal később Barta Krisztina felkeresett egy klinikát, ahol kiderült, el van törve az állkapcsa, és azt javasolták, sürgősen forduljon a Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikájára, ahol röntgenfelvételek után sínnel nyugalomba helyezték a csontvégeket. Később a műtétet sikeresen elvégezték.

A bölcsességfog eltávolításakor a fog alatt futó ideget is megsértette az orvos, ezért azóta is zsibbad Krisztina szájának jobb oldala és az álla, valamint nem érzi a nyelve jobb oldalát.

Minden frontnál bedagad a fél arcom és fáj az állkapcsom. Tartós károkat okozott ezzel a doktornő

– folytatta.

Időközben az is kiderült, hogy a műtétet első alkalommal végző szakember nem rendelkezett orvosi engedéllyel, hangsúlyozta az Indexnek Barta Krisztina, aki hozzátette, több panaszt is hallott az orvosra, aki nem megfelelően végzi a munkáját.

Az Index kereste a fogorvost is, aki a nő műtétjét végezte, de egyelőre nem válaszolt. A pórul járt nő panasszal élt a tiszti főorvosnál is, amit elmondása szerint jogosnak minősítettek. Abban az esetben, ha az NNGYK vizsgálata megállapít egy esetleges ellátási hibát, akkor a gyakorlat sok esetben peren kívüli egyezség, amit a nő megpróbált, de egyelőre nem sok sikerrel. Végső elkeseredésében a rendőrséghez fordult. A Pest Vármegyei Rendőr–főkapitányság az Indexnek azt válaszolta, hogy a Monori Rendőrkapitányságon

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt szakértők bevonásával van folyamatban büntetőeljárás, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.