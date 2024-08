A NOB-tag szerint ekkor lehet olimpia Budapesten

A párizsi olimpián szerepelt magyar csapat, amely hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal a 14. helyen zárt az éremtáblázaton, helytállt egy nehéz versenyben – mondta Fürjes Balázs a közszolgálati televízió adásában. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) magyar tagja arról is beszélt, hogy kicsit szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy egy budapesti olimpia ügyében lenne-e összefogás.

Fürjes Balázs a játékok zárónapján kiemelte: hálával tartoznak az olimpiai csapatnak, és köszönik a teljesítményt, ezenkívül a szurkolóknak is, mert minden magyar érdekeltségű versenyen rengetegen voltak kinn. A magyar olimpiai családnak és a sportszövetségeknek utólag majd értékelniük kell a szereplést, miben lehet még javulni, mert például kajak-kenuban, vízilabdában vagy birkózásban nem jöttek a korábban megszokott aranyak, de voltak meglepetésérmek is, például tekvondóban – közölte. Hozzátette: voltak nagyon szép magyar pillanatok, és néha lehetett bosszankodni is.

Szóba került, hogy a párizsi olimpián voltak vitatott események is. Fürjes Balázs jelezte: a megnyitó lehetőség volt a rendező franciák számára, hogy bemutatkozzanak a világnak, ugyanakkor egy ilyen ünnepség nem lehet bántó, és a kölcsönös tisztelet alapértéknek számít.

A magyar NOB-tag azt mondta: kezdeményezni fogja, hogy felülvizsgálják a női esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat, és ne fordulhasson elő, hogy férfiakra jellemző kromoszómájú sportolók női mezőnyben szerepelnek, mint ahogy történt ez a női ökölvívótornán. Ebben a munkában az olimpiai bajnok bokszoló, Kovács István fogja segíteni, aki korábban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkára is volt, viszont a párizsi játékokon nem a nemzetközi szövetség, hanem a NOB szervezte a bokszviadalt.

Fürjes Balázs a pozitívumok között kiemelte, hogy a sportolók számára remek edzés- és versenyhelyszínek álltak rendelkezésre. Mindenhol telt ház volt, több mint kilencmillió jegyet adtak el a szervezők, a nagyvilágban hárommilliárd néző követte nyomon a viadalokat, a város pedig olimpiai lázban égett.

A magyar NOB-tag kitért rá, hogy – látva az elmúlt hét-nyolc évben a magyarországi nagy eseményeket, világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat, világkupákat – Magyarországon meg tudnának rendezni egy, a párizsihoz hasonló olimpiát.

Óriási erőfeszítés lenne, de a legfontosabb, hogy kell hozzá egy összefogás, és ezért vagyok egy kicsit szkeptikus

– fogalmazott Fürjes Balázs, majd hozzátette: nem látja még azt a helyzetet, ahol a Magyar Olimpiai Bizottság, a főpolgármester, a Fővárosi Közgyűlés, a politikai jobb- és baloldal, a kormányzat, az egész nemzet teljes egyetértésben lehetne. Hozzátette:

ha össze tudnának kapaszkodni és félretennék a vitákat ebben az ügyben, születne egy egység, akkor eséllyel lehetne nekirugaszkodni a legközelebbi európai rendezésű olimpiának, hogy az ország házigazda lehessen.

Szerinte csak akkor lehet erről álmodni, gondolkodni, ha az ország egységesen tud odaállni az ügy mellé. Fürjes Balázsnak ez az első olimpiája NOB-tagként, így számára a legnagyobb élmény az volt, amikor először adhatott át aranyérmet magyar sportolónak – ezt az úszó Kós Hubert nyakába akaszthatta. Megjegyezte: sosem fogja elfelejteni a pillanatot.