A Tranzit nyitja az őszi politikai szezont

Csütörtöktől vasárnapig rendezik meg az idei Tranzit fesztivált, a rendezvény helyszíne ezúttal is Tihanyban lesz. Ahogy az az elmúlt években szokássá vált, a fesztiválon idén is különböző programok: előadások, beszélgetések és viták lesznek politikai pártok képviselői, szakértők és újságírók részvételével. A rendezvényt szervező Kommentár Alapítvány korábban közölte, hogy csaknem száz előadó és több ezer résztvevő lesz jelen a Tranziton, a most már hetedik alkalommal megrendezendő eseményen pedig minden meghatározó jobboldali, szuverenista közösség képviselteti magát.