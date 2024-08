Az egész országra kiadták a legmagasabb riasztást: jön az igazi kánikula

Marad a hőség a következő napokban is, csak lokális záporok, zivatarok nyújthatnak átmeneti felfrissülést. Európába dél felől érkezik a forró, szubtrópusi eredetű levegő, és ez a hőkupola tartósan itt marad a térségünkben – közölte a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is megmarad az átlagosnál jóval melegebb idő, a kontinensen Közép-Európában és a Kárpát-medencében lesz a legmelegebb. Az enyhülést hozó hidegfront a hosszú hétvégén érkezhet majd.

Szerdán döntően 33 és 38 fok között várható a hőmérséklet csúcsértéke,

csütörtökön a hőmérő higanyszála egyes helyeken eléri majd a 40 fokot,

pénteken 33 és 39 fok között alakul a csúcshőmérséklet,

szombaton 33, de egyes területen akár 40 fok is lehet,

míg vasárnap 31, 38 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn már 23 és 32 fok között várható a csúcshőmérséklet.

Az országos tiszti főorvos a HungaroMet előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan korábban elrendelt hőségriasztását augusztus 14., szerda éjféltől harmadfokúra emeli, és augusztus 18., vasárnapig meghosszabbítja.

– közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A folyamatos melegben fokozódik szervezetünk terhelése. Testünk hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Ezért fontos, hogy az átlagosnál is melegebb napokon a lehető legelővigyázatosabbak legyünk. Fokozott odafigyelést igényelnek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, emellett ügyeljünk a házi kedvencekre is – hívják fel a figyelmet.

A nagy melegben érdemes több folyadékot, elsősorban vizet fogyasztani. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Az autósoknak is figyelniük kell, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. A vízparton nyaralók kerüljék a déli órákban a napozást és hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének. A várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, ha testhőmérsékletük túlzottan felmelegszik, az káros lehet a baba egészségére. A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység hőgutát okozhat, ami megfelelő kezelés nélkül akár életveszélyes is lehet. Kánikulában futni, kerékpározni csak a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis az aktív pihenési forma mellett dönt a hőségriasztás ideje alatt, tartson gyakrabban pihenőt, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be pólóját – javasolja az NNGYK és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Munkavédelmi és egészségügyi szempontok miatt az NNGYK kiemelten felhívja a lakosság és a közintézmények, bevásárlóközpontok figyelmét a klímaberendezések helyes használatára, amely szerint

a kinti és benti hőmérséklet közötti különbség semmiképp ne legyen több 8-10 foknál.

Tehát, ha kint 35 fok körül van a hőmérséklet, ajánlatos 25-27 fokra beállítani a klímaberendezést.

Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani – hívják fel a figyelmet.