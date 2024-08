Fokozódik a kánikula kedden, megint negyven fok lesz

Langyos, 20-24 fok közötti időre ébredünk kora reggel kedden, ám a kellemes klíma nem tart sokáig, már a délelőtt folyamán drasztikus emelkedésnek indul a hőmérséklet. A HungaroMet tájékoztatása szerint egy újabb forró nap elébe nézünk, a nap sugarait csak egy-egy fátyol- és gomolyfelhő enyhíti majd.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 37 fok között várható, ennél kevésbé meleg északkeleten, forróbb idő a Dél-Alföldön lehet, ott egy-egy helyen 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet, így érdemes menedéket keresni és a megfelelő folyadékpótlásról se feledkezzünk meg.

Majd csak késő estére hűl le a levegő, 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.

Kiadták a figyelmeztetést

A meteorológusok tájékoztatása szerint esőre továbbra sem számíthatunk, a Dunántúl nyugati és északi részeire viszont kiadták a riasztást, itt néhol előfordulhat zivatar, de az Északi-középhegységben sem lehet teljesen kizárni a kialakulásukat.

Zivatarok környezetében erős, esetleg viharos széllökés, felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A felfrissülés azonban csak átmeneti, és csak még fülledtebb lesz az idő ezekben a térségekben.

Aggasztó a helyzet

Az előrejelzés szerint jó esély van arra, hogy a kánikula hetekig elhúzódik még, a szárazság fokozódása a mezőgazdaságot is próbára teszi, a kukorica és a napraforgó is egyre több helyen indult száradásnak. Az elmúlt időszakban nagyon kevés csapadék hullott, a talaj nagyon kiszáradt, ami bizony a hőmérséklet alakulására is hatással van.

Minél szárazabb a talaj, annál jobban fel tud forrósodni a fölötte lévő légtömeg, hiszen nedvesség hiányában a besugárzás szinte teljes egésze a levegő felmelegítésre fordítódik, párologtatásra nem kell energia.

– tájékoztattak az agrometeorológusok, hozzátéve, hogy a következő hetek időjárása sem nyugtató, tovább fokozódik a meleg és hosszú, csapadékmentes időszak jöhet ismét.