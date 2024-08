Donáth Anna akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat

Donáth Anna, a Momentum volt elnöke és EP-képviselője megkapta a Fővárosi Nyomozó Ügyészség idézését, amelyben gyanúsítottként idézik be csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával. A Momentum politikusa erről a közösségi oldalán számolt be, ahol be is mutatta az idézést.

Egy 2022-es esetről van szó, amikor – állításuk szerint – másokkal együtt akadályoztam az Iványi Gáboréknál tartott, felháborító NAV-os házkutatást

– írja Donáth Anna. Hozzátette: a testünkkel védték Iványi Gábort, amikor a NAV-osok és a demonstráló tömeg egymásnak feszültek az épületben.

Videófelvételek bizonyítják, hogy erőszakot nem alkalmaztam

– jelentette ki a momentumos politikus.

– Korábban az Európai Parlament is vizsgálta az ügyet, de akkor megtagadták Donáth Anna mentelmi jogának felfüggesztését. A volt EP-képviselő szerint ez azért történt így, mert „nyilvánvaló volt, hogy ez politikai bosszú, koncepciós eljárás, jogi terror.

Az idézés indoklásában azt írja az ügyészség, hogy

Donáth Anna megalapozottan gyanúsítható csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal, amiért a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Minderre a Momentum volt EP-képviselője így reagált: