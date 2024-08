És azt tudta, hogy Boros Lajos igazi neve nem is Boros Lajos volt?

Boros Lajos egyébként több területen is tevékenykedett, ő karolta fel például a KFT-t vagy a 100 Folk Celsiust, emellett rádiójátékokat is írt. Baráz beszámolt arról is, hogy Boros Lajosnak valójában nem Boros Lajos volt a neve, legalábbis 1972-ig. Ekkor történt ugyanis, hogy részt vett a Ki mit tud?-on, ahol már a Boros Lajos nevet használta,

miközben amikor megszületett, a Róth László nevet kapta.

Baráz Miklós szerint azért vette fel új nevét, mert a nagyapja borász szakember volt, akit annyira tisztelt, hogy miatta nevet változtatott. A borászszakma miatt adta magát a Boros, és Lajos volt a nagyapja keresztneve – írja a Promotions.