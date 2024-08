Hétmilliárd forintos program indul a rászoruló családokért

Mintegy hétmilliárd forintos program indul az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok megsegítésére: a projektben hat tanéven keresztül biztosítanak ingyenes tanszercsomagot 1–8. évfolyamos rászoruló tanulóknak a hátrányos helyzetű járásokban.

A projektnyitót csütörtökön tartották a XIII. kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolában. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a sajtótájékoztatón emlékeztetett rá:

Magyarországon 16 éves korig tankötelezettség van, és az óvodáztatás, iskoláztatás kapcsán az államnak és a családoknak is van feladata, felelőssége, kiadása, az állam pedig próbálja enyhíteni a családok terheit.

Mint mondta, ezért vezették be 2013-ban az állami tankönyvellátást, a kormány emellett családtámogatással, adókedvezményekkel segíti a gyermeket nevelőket, ami jelentős anyagi segítség. Hozzátette: vannak azonban olyan családok, ahol ezen támogatások ellenére is nehézséget jelent a felszerelés beszerzése, ezért európai uniós és hazai forrásból minden évben biztosítanak a tanulók jelentős részének tanszercsomagot. Közölte: a most induló projektben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermeket nevelő családoknak biztosítanak tanszercsomagot európai uniós és magyar költségvetési forrásból, ebben a tanévben 84 ezer tanulónak.