Itt vannak az augusztus 20-i programok + videó

Minifesztiválok színes kavalkádja várja a Szent István Napi rendezvénysorozat látogatóit augusztus 17. és 20. között Budapesten – tájékoztatták a Magyar Nemzetet a szervezők. Tíz különleges esemény, köztük a Csárdafesztivál, a Panorama Classical, a Hősök útja, a Vigadó Piano, a Varázsliget és az Aranyvonat-kiállítás teszi maradandó élménnyé az államalapítás ünnepét.

A főváros ikonikus helyszínein, a Gellért-hegytől a Vörösmarty téren át a Budai Várig, az Alkotmány utcától a Vigadó térig és a Millenárisig igazi fesztiválhangulat, izgalmas színpadi produkciók, valamint gasztronómiai, családi és gyermekprogramok várják az ünneplőket Magyarország születésnapjának négynapos ünnepén.

Csárdafesztivál

Látványkemencében sütött Szent István-napi kenyér, malacsütés, kolbásztöltés, óriásserpenyőben gőzölgő lecsó és ízes magyar muzsika: négynapos mulatozásra hív a Csárdafesztivál a belváros szívében. Augusztus 17–20. között a tradicionális magyar konyha ínycsiklandozó ételeit kínáló csárdák, vasárnaptól színpadi programok – nóta, cigányzene, népzenei és néptánc előadások, valamint asztali muzsika – várják a látogatókat a Vörösmarty téren. Fellép többek között ifjabb Sárközy Lajos és Zenekara, a Duna Művészegyüttes, valamint Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák. A Csárdafesztivál házigazdája Kovács Lázár.

Fotó: Szent István Nap/Roth Tamás

Vigadó Piano

A legkiválóbb hazai bárzongoristák, köztük Fűzy Gábor, Lakatos Pecek László és Neumann Balázs vagy éppen Nyári Gyula a legkedveltebb slágerek és háttérben a Budai Várral lenyűgöző dunai panoráma várja a Vigadó térre sétálókat a Vigadó Piano programjain három napon át. Augusztus 18–20. között francia sanzon, klasszikusok, amerikai bárzene és magyar slágerek zongorára hangolt dallamai teszik rendkívüli élménnyé az ünnepi hétvégét a Duna-korzón. A bárzongorista legendák mellett Nika, Gájer Bálint és Berki Tamás is közönség elé lép, az önfeledt szórakozást pedig tematikus bárok széles koktél, bor és pezsgő választéka, valamint hazai és nemzetközi sörpaletta kínálata teszi teljessé. A fekete-fehér billentyűkre hangolt zenei élmény-utazást Kiss Orsolya „Kisó” konferálja.

Fotó: Szent István Nap

Aranyvonat kiállítás

A Szent Korona és a jogar, valamint a Szent Jobb élethű másolatával augusztus 18–20. között testközelből tekinthető meg az Alkotmány utcában nemzeti kincsünk, az Aranyvonat. Noha az 1938-ban készült impozáns kocsiszerelvény a második világháborúban megsemmisült, 2020-ban régi pompáját visszaadva rekonstruálták. A látogatók az Aranyvonat megtekintése mellett óránként kezdődő előadást is hallgathatnak nemzeti ereklyéinkről és a koronaőrök történelméről.

Fotó: Szent István Nap/Roth Tamás Géza

Panorama Classical

Szimfonikus és kortárs nagyzenekarok előadásában elhangzó klasszikus dallamokat hallhatunk kényelmes babzsákokban ejtőzve, sötétedés után hangulatos lámpafüzérek meghitt fénye alatt, Budapest egyik legszebb panorámájában gyönyörködve, a Gellért-hegyen. Augusztus 18–20. között páratlan élőzenei koncertélményt ígér a Panorama Classical: klasszikusok művek, filmzenék szimfonikus és jazz zenekarra a Danubia Szimfonikus Zenekar, a Pénzügyőr Zenekar, a Magyar Rendőrség Zenekara és a Dés Lászlóval kiegészült Modern Art Orchestra előadásában.

Fotó: Szent István Nap

Hősök Útja

Csatajelenetek, kardcsörgés, puskaropogás, testközelből átélhető történelem: több mint ezer éves államiságunk hét sorsfordító hőstette elevenedik meg augusztus 20-án a Budai Várban a Hősök útja programsorozatban. A Tóth Árpád sétányon 150 szereplő, hagyományőrzők és színészek 10-15 perces jelenetekben adják elő történelmünk sorsfordító döntéseinek históriáját, hét magyar hős hét hősies tettének történetét. Többek között Szent István király, Szent László, Hunyadi János, Muhr Ottmár és Sebő Ödön főhadnagy halálra ítélt zászlóaljának története is életre kel. Az izgalmas jelenetek mellett történelmi filmeket is nézhetnek a látogatók a Koppányi Aga testamentumától egészen az István, a királyig.

Fotó: Szent István Nap

Varázsliget

Találkozás Süsüvel, Gombóc Artúrral és a Nagy Ho-Ho Horgásszal, családi kalandozás a mesék birodalmában a Városligetben, a Vajdahunyad váránál. Augusztus 18–20. között családi- és gyermekprogramokkal kicsiket és nagyokat egyaránt vár a Varázsliget. Itt lesznek a nagy meseíró, Csukás István óriás-báb mesehősei és bekukkanthatunk István király „udvarába” is. Varázslatos szórakozást ígér a herceg- és hercegnőképző program, valamint a vásári mutatványokat, bűvész és zsonglőrszámokat előadó Tűzmadarak csoport produkciója is. A programkínálat részeként a közönség láthatja a Tintaló Társulat mini bábszínházát és a Magyar Honvédség járműparkjának kiállítását is.

Fotó: Szent István Nap

Városok Sétánya

Szelfikészítés saját városunk zászlajával, háttérben a Parlamenttel – ezt a rendkívüli élményt ígéri augusztus 18–20. között az Alkotmány utcában a Városok Sétánya, ahol Magyarország összes városának 348 zászlaja tiszteleg az államalapítás ünnepe előtt. A lobogók mellett hazánk összes vármegyéjének, a fővárosnak, országunknak és a történelmi Magyarország határon túli városainak információs totemei is bemutatják a magyarság sokszínűségét.

Divat & Design Fesztivál

Magyar divattervezők, dizájnerek, és iparművészek legjava mutatkozik be augusztus 18–20. között a Millenáris Parkban a Divat & Design Fesztiválon. A kreativitás háromnapos ünnepén kortárs és klasszikus irodalmi előadásokon, a zenei és színházi világ kiemelkedő alakjainak részvételével zajló beszélgetéseken, ráadásként pedig magyar kortárs filmvetítéseken vehetnek részt az érdeklődők. Koncertezik például a Péterfy Bori & Love Band, Kiss Tibi és zenekara, de színpadra lép Hrutka Róbert, Kepes András és Háy János is, Vecsei H. Miklós pedig partnereivel Cseh Tamás örökérvényű dalait adja elő.

SzabadRét Fesztivál

Elektronikus és élő zene, jókedv és piknikhangulat kora délutántól estig a SzabadRét Fesztiválon. Augusztus 19–20. között az Y és a Z generációé az Erzsébet tér: minifesztivál a szerelem, a barátok, a buli és a család jegyében. A szervezők chill zónával, óriás virág- és növénydekor világgal, jó falatokkal, hűsítő italokkal és menő Dj-kkel, mások mellett Lotfi Begi, Galactic Jackson, Monkeyneck, Metha, Sobek, Peter Matko közreműködésével egyedülálló fesztiválhangulatot varázsolnak a város szívébe.

Road Movie Live

Augusztus 19-én és 20-án Road Movie Live a Műegyetem rakparton. A hazai zenei élet sztárjai, köztük Curtis, a Honey Beast, a Bagossy Brothers Company, Zséda, az LGT legendás zenésze, Karácsony James és Vitális Iván, az Ivan & The Parazol frontembere érkeznek az ország különböző tájairól, hogy nagyszabású, ingyenes koncertjeikkel szórakoztassák a közönséget. Programjuk részeként előadják a VOLT FILM felkérésére írt dalaikat is, amelyeket egy-egy hazai régió, város, falu vagy akár utca, épület ihletett.

SZIN Bisztrók

A Szent István Nap valamennyi minifesztiválja színes programokat kínál gyerekeknek, fiataloknak és idősebbeknek, baráti társaságoknak és családoknak – azaz mindenkinek. A sokszínű programok mellett a város számos helyszínén felállított SZIN Bisztrókban fix áras italok, valamint harapnivalók is várják az ünneplőket.

Fix áras SZIN termékek: