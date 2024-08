Mutatjuk, hogyan segíthet – Fontos információkat közöltek adománygyűjtő segélyszervezetek

A Magyar Vöröskereszt is gyűjt

Online adománygyűjtéssel segíti az iskolakezdést rászoruló családoknál a Magyar Vöröskereszt is. A szervezet azt írta közleményében: az augusztus 31-ig beérkező pénzfelajánlásokból tanszereket és iskolaszereket vásárolnak, majd azokat eljuttatják a rászoruló családoknak. Hangsúlyozták: a színes ceruzák, a tornaruházat, a sportcipők megvásárlása több tízezres tételt is jelenthet, ezek beszerzéséhez adnak támogatást,

A szervezet országszerte háromezer iskolásnak és családjának nyújt iskolakezdő támogatást az állampolgárok bevonásával. A felajánlásokból iskolatáskát, tornazsákokat, tolltartókat, tollakat, ceruzákat, színesceruza-csomagokat és füzeteket szereznek be szeptember elején. Az érdeklődők háromféleképpen is adományozhatnak:

egyrészt a szervezet weboldalán a https://voroskereszt.hu/adomanyozas/kampany-tamogatasa/jokedvvel-az-iskolaba/ linkre kattintva, másrészt az 10405004-00026542-00000005 számlaszámra történő, közleményben iskolakezdés megjegyzéssel ellátott átutalással, harmadrészt pedig a 1359-es telefonszámra indított hívásokkal, vagy az ADOMÁNY szó SMS-ben elküldésével

– olvasható a szervezet közleményében.