Idén is minden diák megkapja az ingyenes tankönyveket

A tanévkezdésre minden iskolában ott lesznek a tankönyvek. ma befejezték a megrendelt tankönyvek gyártását a debreceni Alföldi Nyomdában – jelentette be Maruzsa Zoltán. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára az Alföldi Nyomdában tett látogatásakor elmondta: az iskolák eddig több mint 11,8 millió tankönyvet rendeltek, a szeptemberi pótrendelésben várhatóan még további egymillióra lesz igény.

A köznevelésben és a szakképzésben tanulók ezúttal is ingyenesen jutnak hozzá az államilag gyártott tankönyvekhez, a kormány ezzel is csökkenti a családok terheit

– hangsúlyozta Maruzsa Zoltán. Hozzátette: a választék a következő tanévben is jelentős, a tankönyvjegyzékén 42 kiadó 2278 taneszköze szerepel, ami annak is köszönhető, hogy az Oktatási Hivatal idén is 198 új kiadványt készített el, ebből 45 új okostankönyv.

Tőczik Zsolt, a KELLO ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az elkészült csaknem tízmillió tankönyvet a jövő hét végére a raktáraikba szállítják, majd augusztus 1-jétől kezdik el kiszállítani 4100 iskolába. Ezekből a könyvekből 1,2 millió diák tanul majd.

Az iskolakezdésre valamennyi tankönyv az iskolákban lesz

– hangsúlyozta a KELLO igazgatója.

György Géza, az Alföldi Nyomda vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a nyomda ma Magyarország legnagyobb könyv- és tankönyvgyára, amely 2020-ban állami kézbe került.

Papp László, Debrecen polgármestere azt mondta, minőségi oktatás nem képzelhető el minőségi tankönyvek nélkül. Az Alföldi Nyomdában évente gyártott több mint 25 millió könyv 30-40 százaléka tankönyv.