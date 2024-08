Nem tett vallomást a mosonmagyaróvári ámokfutó, aki négy embert késelt meg

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Mogyorósi Tünde azt mondta, hogy a több ember ellen elkövetett emberölés bűntett kísérletével gyanúsított fiatal nő megtagadta a vallomást. Sticz Tamástól, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivőjétől pedig azt tudták meg, hogy

az ügyészség indítványozza a lány letartóztatását.

Korábban a Magyar Nemzet azt írta az ámokfutásról, hogy egy tizenkilenc éves nő késsel megszúrta a szüleit Mosonmagyaróváron, az ipartelepi otthonukban. Az anyát és az apát tíznél is többször érte késszúrás. A támadó később a belváros felé vette az irányt, ahol egy vele szembejövő embert is megszúrt. Egy dohánybolt előtt egy másik embert késelt meg, és az üzletben is fenyegetőzött. A tettest a Terrorelhárítási Központ emberei fogták el a dohányüzletben.