Németh Szilárd: A rezsicsökkentés fenntartása rendkívül sikeres

– Folyamatosan Európa legolcsóbb háztartási energiaszolgáltatását kapták a magyar családok – fogalmazott Németh Szilárd az Energiaügyi Minisztériumban tartott sajtótájékoztatóján. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos elmondta, hogy az átlagfogyasztást tekintve 181 ezer forintot tudtak megspórolni a háztartások. Jelezte, hogy Brüsszel többször támadta hazánkat a rezsicsökkentés miatt, amiben a magyar baloldal is partner volt. Ismertette azt is, hogy a rendszerhasználati díj tekintetében is Magyarország az egyik legolcsóbb.

Eddig egyetlen háztartás sem kérte, hogy piaci alapon szeretnének rezsit fizetni, ahogy a baloldalról sem jelezték

– tette hozzá.