Simicskó István: Felfoghatatlan, miért vált ki hisztérikus dührohamot a keresztállítás + videó

Magyarország keresztény ország? – tette fel a kérdést Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc a Szabadság-szobor talapzatára tervezett kereszttel összefüggésben. A DK elnöke bejegyzésében arról kezdett el értekezni, hogy az emberek kevesebb mint fele mondja magát kereszténynek. Továbbá szerintük úgy, ahogy a kormány szeretné láttatni, nem keresztény ország Magyarország.

A Szabadság-szobor talapzatára tervezett kereszt ellen az aHang még petíciót is indított. A HVG pedig arról számolt be, hogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetése, illetve más művészek, közéleti szereplők, tudósok népszavazási kezdeményezést nyújtottak be a Fővárosi Közgyűléshez. Többek között Demszky Gábor, Iványi Gábor, Parti Nagy Lajos, Spiró György és Závada Pál is tiltakozik.

A CitizenGO kampányfelelőse arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy nem politikai, hanem társadalmi kérdés, hogy Magyarországon lehet-e keresztet állítani 2024-ben anélkül, hogy ez gyűlölethullámokat váltana ki. Teleki Béla leszögezte, hogy támogatják a projektet, mert a művészi megvalósítás egy szolid, visszafogott és méltó kivitelezést ígér. Szerinte fontos, hogy Budapest felett egy kereszt díszelegjen, ami kifejezi keresztény államiságunkat.

– Felfoghatatlan, hogy miért vált ki ilyen hisztérikus dühromot a kereszt állítása, hiszen ez a szimbólum a szeretetről szól

– ezt már Simicskó István mondta. A KDNP frakcióvezetője szerint a Szabadság-szobor és a kereszt összefügg, hiszen a szabadság benne van a Bibliában is. A politikus leszögezte, hogy nem magára a szoborra, hanem a talapzatra kerül a kereszténység fontos jelképe. Szerinte amikor a legüldözöttebb vallás a kereszténység, Nyugat-Európában pedig kereszteket rongálnak meg és templomokat bontanak le, sőt az Egyesült Államokban templomot adnak el az iszlámnak, akkor fontos, hogy Magyarország keresztet állítson, hiszen a kereszténységnek köszönhetünk mindent. Akik pedig ezt zokon veszik, azoknak el kell azon gondolkodniuk, hogy miért támadnak egy keresztet.

Borítókép: A Gellért-hegyi emlékmű talapzatára tervezett kereszt (Forrás: Facebook/Nemzeti Hauszmann-program)