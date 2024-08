Veseátültetés: megoldódhat betegek helyzete, egy algoritmus segít új szervet találni

Minden eddiginél hatékonyabban segíthetik az európai és hamarosan a magyar vesebetegek életben maradását, hála egy olyan szoftver folyamatosan tanuló algoritmusainak, amely segít megtalálni a legalkalmasabb donort – olvasható a HU-REN oldalán, ahol a kutatócsoport vezetője számolt be a kutatás fontosságáról és a szoftver lényegéről.

A kutatócsoport vezetője elmondta, ez a program gyors és hosszú távú megoldást jelent a súlyos állapotú vesebetegeknek, hiszen a dialízis csak átmeneti megoldást kínál, valójában a veseátültetés az egyetlen és hosszú távú gyógyulási lehetőség.

Nehéz megfelelő donort találni családon belül

A transzplantációra korábban a szervük felhasználását még életükben engedélyező, elhunyt donorok segítségével volt leginkább lehetőség, ám mivel egyre nagyobb az igény a veseátültetésre, így manapság már az élődonoros transzplantáció számít a leggyorsabb megoldásnak.

„Legtöbben a házastársuknak vagy a gyermeküknek, illetve a szüleiknek hajlandók felajánlani a páros szervükből egyet, ám hiába a közeli rokonság, a donorok és a betegek gyakran nem „csereszabatosak” egymással. Van, amikor a vércsoport nem megfelelő, vagy HLA (Human Leukocyte Antigen) inkompatibilitás áll fenn. Utóbbi állapotra példa, amikor a szülést követően az édesanyák szervezetében olyan antitestek jelennek meg, amelyek növelik az új vese kilökődésének veszélyét, csökkentve annak esélyét, hogy a férj legyen a donor” – magyarázta Biró Péter, a HUN-REN KRTK KTI Mechanizmustervezés Lendület kutatócsoport vezetője. Kiemelte,

a vesecsereprogramok az ilyen jellegű összeférhetetlenségeket küszöbölik ki, hiszen a résztvevők gyakorlatilag elcserélhetik egymással a donorjaikat.

Már készül a megengedőbb szabályozás

A magyar kutató emlékeztet arra is, hogy a veseátültetések többsége még ma is úgynevezett cadaver, azaz agyhalotti állapotban lévő donor segítségével történik: amíg Spanyolországban általában egy-két év alatt sikerül cadaver donort találni, Németországban ez olykor nyolc-kilenc évig is eltart.

Magyarországon – több más európai országhoz hasonlóan – jelenleg még nincs lehetőség többes vesecserére, csak párosra, és csak ugyanabban a transzplantációs központban, ám már készül egy megengedőbb, a hazai átültetések számának növekedését segítő szabályozás.

„A körkörös vesecserék esetében gyakorlatilag egyszerre kell elvégezni a műtéteket, mert így lehet csak biztosítani, hogy minden olyan beteg, aki egy másik sorstársának kölcsönözte a donorját, maga is azonnal megkapja a létfontosságú szervet. Vagyis egy hármas vesecserénél ugyanabban a kórházban egyszerre van jelen a három donor és a három beteg, plusz az őket műtő orvosok, személyzet.” – magyarázta a szakember.

Önkéntes, élő donorok, gyors átültetés

Az ilyen műtétek összehangolása viszont komoly kihívás, ezért jelentenek nagy segítséget az altruisztikus, önkéntes donorok, az ő szervükkel ugyanis olyan csereláncolatot lehet elindítani, amiben nem szükséges egyszerre végrehajtani a transzplantációt.

A HUN-REN KRTK, az Óbudai Egyetem, a Glasgow University és az INESC TEC Porto kutatói által kifejlesztett szoftver és folyamatosan frissülő algoritmus viszont ezeket a transzplantációs nehézségeket megoldja, és mintegy húsz különböző szempont, például a donorok kora, vércsoportja, testtömegindexe alapján találja meg a legoptimálisabb cseremegoldásokat, és ad előrejelzést arról, hány évig működik majd megbízhatóan a beültetett vese.

A szoftver működéséről szóló tanulmány nemrég rangos elismerést kapott éselnyerte a spanyol operációkutatási társaság BBVA Foundation Awards 2024 elnevezésű díját.

– Egy klasszikus játékelméleti koncepciót, a magmegoldást javasoljuk, aminek eredményeként a csereprogram résztvevői érdekeltté válnak minél jobb (azaz minél több beteggel kompatibilis) donort, sőt donorokat behozni a rendszerbe, mert így számukra csak és kizárólag javulhat a megoldás minősége, azaz hamarabb jutnak a szervezetükhöz a lehető legjobban passzoló veséhez – foglalta össze a tanulmány lényegét Biró Péter, kiemelve, hogy

a KEPsoft szoftvert alkalmazva, az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében még az idén elindul a hazai vesecsereprogram. Először csak országon belül lesz lehetőség a párkeresére, később viszont a nemzetközi adatbázisokhoz is csatlakozhat majd hazánk.

A szoftver folyamatos fenntartása, fejlesztése érdekében egyébként a glasgow-i egyetem heteken belül megalapítja a KEPsoft Collaborative nevű nonprofit céget, amelynek további három alapító tagja a HUN—REN KRTK, az Óbudai Egyetem és az INESC TEC Porto lesz. Ez a négy intézmény vett ugyanis részt a fontos szoftver nyolc éve tartó fejlesztésében. A transzplantációs szervezetek éves tagdíjat fizetnek majd a rendszert fenntartásáért, így egy közösségi alapon működő, valós társadalmi haszonnal járó, példaértékű rendszert sikerült létrehozni.