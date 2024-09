A szülők elsöprő többsége üdvözli a mobiltelefonok és okoseszközök iskolai korlátozását + videó

„Ezt egy egészen jó ötletnek tartom!” – ezt mondta az az édesapa a Magyar Nemzetnek a mobiltelefonok és okoseszközök iskolai korlátozásáról, aki reggel vitte gyerekét iskolába a IX. kerületben. A kormány már augusztusban megjelentette a rendeletet, gyakorlatban azonban hétfőn lépett életbe. Ez alapján az internethozzáférésre alkalmas eszközöket, mint például okostelefont, vagy okosórát ezentúl nem tarthatnak maguknál iskolaidőben az általános- és középiskolás diákok. Azokat le kell adni tanítás előtt, majd iskolaidő után újra felvehetik a tanulók.

A Magyar Nemzet sorra kérdezte meg a gyermeküket iskolába elkísérő szülőket a rendelkezésről, a válaszaik alapján pedig nagy siker az új szabályozás.

Volt ugyan, aki szerint ezt akkor tehetné meg a kormány, ha ugyanezt a minisztériumban is elrendelnék, hiszen akkor ott is zavarhatja a munkavégzést. Néhányan pedig azt mondták, hogy támogatják ugyan, de valamivel megengedőbb szabályozás szerint. A legtöbben viszont üdvözlik a rendelkezést.

Teljesen egyetértek vele, iskolában nincs szükség arra, hogy videót nézegessenek, üzeneteket küldjenek a gyerekek

– fejtette ki egy édesanya. „Teljes mértékben egyetértek, én is pedagógus vagyok” – válaszolta egy másik nő. Meglepő módon a diákok egy része is helyesli a döntést, azonban többen arról számoltak be, hogy társaik kijátszanák a rendszert, mert a szabadság korlátozásának élik meg a szabályozást.

Már kész tervek is vannak. Sokan úgy próbálkoznak, hogy több mobiltelefont visznek be és egy régit adnak le.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont saját szabályozásában már egy évvel megelőzte a rendeletet, ott már tavaly is le kellett adni az eszközöket, minden osztályban zárható asztalfiókban őrzik azokat. Vándor Ildikó főigazgató a Magyar Nemzetnek azt mondta, voltak, akik nem tartották be a házirendet,

viszont még a diákok egy része is azt mondta, hogy jó a szabályozás, mivel egymással tudnak foglalkozni az óra közi szünetekben.

Az intézkedést az intézményvezető azzal indokolta, hogy

Elszabadult hajóágyúként működik a mobiltelefonozás. Gyakorlatilag állandóan a telefonokat nyomkodták a diákok.

Emlékeztetett, hogy már egymás mellett ülve is inkább üzeneteket küldtek egymásnak. A szakértők is úgy tartják, hogy a gyerekek mentális egészségére is ártalmas az okoseszközök vég nélküli használata – tette hozzá Vándor Ildikó. Hazánkon kívül egyébként már Hollandiában is betiltották az iskolai telefonhasználatot, Belgiumban ugyanezt tervezik, és fontolóra veszik Franciaországban és Írországban is.