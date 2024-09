Jobb vigyázni, magas a szamárköhögéssel fertőzöttek száma, de sok a nyugat-nílusi lázas beteg és a kanyarós is

Még mindig magas a szamárköhögéssel fertőzöttek száma, egy hét leforgása alatt összesen 64 esetet diagnosztizáltak – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legfrissebb jelentés szerint minden korosztályból akadt bőven eset, csememők és nyugdíjasok is megbetegedtek.

A rögzített adatok szerint amíg tavaly az év első nyolc hónapjában összesen egy ember betegedett meg, addig idén több mint félezerre nőtt a szamárköhögéssel fertőzöttek száma: augusztus 25-ig összesen 527-en betegedtek meg az egyébként védőoltással megelőzhető betegségben.

A népegészségügyi központ éppen ezért továbbra is arra kéri a szülőket, hogy a csecsemő két hónapos koráig, amíg a védőoltást nem kapják meg, kerüljék a nyilvános és zsúfolt helyeket, ne fogadjanak látogatókat az újszülötthöz, de a várandósoknak is azt tanácsolják, hogy kérjenek emlékeztető oltást, mert az újszülöttet is védi.

A nyugat-nílusi láz és a kanyaró is felütötte a fejét

Más súlyos betegség is terjed Magyarországon, az NNGYK tájékoztatása szerint augusztus második felében, egy hét alatt tizenegy nyugat-nílus vírussal fertőzött beteget jelentettek, amely minden esetben hazai eredetű volt. Négy megbetegedést a fővárosból, két-két beteget Fejér és Pest, egy-egy beteget Győr-Moson-Sopron, Heves és Veszprém vármegyéből jelentettek, a tünetek súlyosak voltak, a fertőzés agyvelőgyulladást okozott.

Az NNGYK emlékeztet, az állatról emberre terjedő kór ismertetője, hogy enyhe tünetei mondhatni átlagosak, más vírusfertőzésekre is jellemzőek: a fejfájás, láz mellett végtagfájdalom, kötőhártya-gyulladás is előfordulhat, valamint a gyerekeknél kiütés is jelentkezhet. A legtöbb esetben kezelés nélkül meg lehet úszni. Egyes esetekben viszont súlyos szövődményeket okoz, agyhártya- és agyvelőgyulladást idézhet elő, valamint májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat a fertőzés nyomán.

A friss esetekkel így 2024. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma harmincra nőtt, és mindegyik esetben itthon fertőződtek meg az érintettek.

A betegek 63 százaléka férfi volt, és szinte kivétel nélkül mindenki idegrendszeri tünetekkel került kórházba.

A népegészségügyi szervezet két kanyaróval fertőzött beteget is rögzített, a tájékoztatás szerint két oltatlan, román állampolgár (egy 26 éves férfi és egy hétéves fiú) esetén igazolódott be a fertőződés, ezzel idén huszonötre nőtt a kanyaróval diagnosztizáltak száma.