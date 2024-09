Lomnici: Magyar Péter a mentelmi jog kapcsán is hiteltelen + videó

„Magyar Péter ebben is kipipálhatja a hiteltelenségi rubrikát„ – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász emlékeztetett, hogy ugyan a politikus korábban azt mondta, hogy megszüntetné a mentelmi jogot, ennek ellenére úgy tűnik, élvezi azt a védelmet, amit ez az intézmény nyújt. Hozzátette azt is, hogy az a cselekmény, ami sajtóhírek szerint megtörtént, felvetheti a rablás bűncselekmény gyanúját is.