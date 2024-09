Magyar Péter megfutamodott, nem áll ki Orbán ellen

Magyar Péter visszautasította a vitát Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával – derül ki a Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzéséből.

A köztévé munkatársai csütörtök estére, a 48 perc című műsorba hívták vitára Magyar Pétert és Orbán Balázst. Fotó: Képernyőfotó

Mint korábban beszámoltunk róla, a köztévé munkatársai csütörtök estére, a 48 perc című műsorba hívták meg a két politikust, hogy Magyarország aktuális helyzetéről beszélgessenek. A Tisza Párt arca most az árvízre hivatkozva mondta le a vitát, azt állítva, ő a gátakon fog homokzsákot pakolni. A 48 perc című műsor azonban csütörtökön este fél kilenckor kezdődne. Meglehetősen életszerűtlen, hogy Magyar Péterék sötétedés után is homokzsákokat pakolnának azon a néhány kritikus szakaszon, ahol a gátrendszereket ki kell egészíteni.

Magyar Péter a bejegyzése végén azonban már azt írja, hogy neki nem Orbán Balázzsal, hanem Orbán Viktorral lenne megbeszélnivalója. Fontos megjegyezni azt is, hogy Orbán Balázs korábban több ellenzéki politikussal is vitázott már, többek között Cseh Katalinnal és Fekete-Győr Andrással, s mindkettejükkel felmosta a padlót. Magyar Péter pedig nem először futamodik meg az éles vitahelyzet elől.

Magyar Péter megtiltotta a vitát

Magyar Péter korábban többször is panaszkodott, hogy nem hívják be stúdiókba vagy nem akarnak vele interjút készíteni, de amikor releváns kérdést kapott például a diszkóbotrányról, akkor elmenekült vagy propagandával vádolta a kérdezőt. Az az eset is emlékezetes, amikor az ATV-t vádolta azzal, hogy nem hívják a stúdióba, viszont amikor élő adásban ismertették vele, hogy hányszor hívták, és ő ennek ellenére egyszer sem ment el, Magyar Péter inkább felállt, és sértődötten elhagyta a stúdiót. A Tisza Párt politikusait ráadásul az augusztusi Tranzitra is meghívták, de Magyar Péter nem engedte el őket.

Nem Magyar Péter az első azonban, aki a nyilvános szereplés lehetőségének hiányát kifogásolja, később pedig megfutamodik.

A közmédia korábbi közleményében azt írta: a 2022. április 3-i választásoktól 2023. április 2-ig folyamatosan hívták, keresték a frakcióval rendelkező és nem rendelkező ellenzéki pártokat, volt baloldali miniszterelnököt, pártelnököket. Az időszak alatt összesen 6764 meghívást küldtek műsoraikba, ezekből összesen 161 alkalommal fogadták el a meghívást, 6603 esetben nem jelentek meg.

Miért futamodott meg Magyar Péter?

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek korábban azt mondta: a baloldali politikusok felkészületlensége a vitaszituációkban ütközne ki leginkább, ezért nem is vállalják őket. Az elemző szerint Magyar Péter is beleillik ebbe a baloldali mintázatba.

Egyrészt kritikát és ellenvéleményt elfogadni képtelen személyisége rányomja bélyegét megnyilvánulásaira, ahogy egyoldalúan kinyilatkoztató stílusa is meghatározza szerepléseit vagy azok – így a viták – elmaradását.

– Előbbi azt eredményezi, hogy kizárólag olyan interjúhelyzeteket vállal, ahol legalábbis nem tesznek fel neki számára kellemetlen kérdéseket. Utóbbi pedig gyakorlatilag kizárja az érdemi vitában való részvételének lehetőségét, hiszen egy ilyen helyzet érvek ütköztetését feltételezi, nem pedig kizárólag a saját vélelmezett igazának ismételgetését – mondta az igazgató. Boros Bánk Levente úgy vélekedett: Magyar Pétert korábbi félresikerült szereplései is eltántoríthatják a számára nem kényelmes helyzetekben való részvételtől, hiszen az egyetlen vitahelyzetben – a közmédia választási vitaműsorában –, ahol bizonyíthatta volna rátermettségét, csúnyán felsült.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőfotó)