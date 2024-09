Sáskainvázió fenyeget az Alföldön

A sáskanépesség további növekedésével és egyre nagyobb általuk okozott károkkal lehet számolni az elkövetkező években – írja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportál. A Nébih tájékoztatása szerint július második felében először Bács-Kiskun vármegye déli részén, Balotaszállás határában észleltek szokatlanul nagy sáskakárokat a termelők. Augusztus elején Csongrád-Csanád vármegyei termelők is jelezték a hatóságnak a sáskák okozta nagymértékű károkat.

Többek között egy üllési, két és fél hektáros termőre forduló homoktövis-ültetvény érőfélben lévő termését károsították 100 százalékban a rovarok, amit a kormányhivatal helyszíni szemléje is megerősített. A termelő elmondása szerint a több alkalommal végzett rovarölőszeres védekezés ellenére, a permetezést követő napon újabb „sáskainváziót” figyelt meg. Több gazdálkodó is arról számolt be, hogy

a sáskák a burgonya, a karfiol, a kukorica és a lucerna kultúrákban 100 százalékos kárt okoztak.

Csongrád-Csanád vármegyében a sárgarépa, a tökfélék és a spárga bánta a rovarok okozta kárt, igaz, a permetezés miatt kisebb mértékűt.