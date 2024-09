Szentkirályi Alexandra elárulta, mit terveznek ellenzékként a fővárosban

Milyen taktikával indul neki az új ciklusnak a Fidesz–KDNP-frakció? Lesz bármilyen együttműködés?

Taktikázást a túloldalon látok, nekünk világos feladatunk és cél­jaink vannak: élhetőbb, tisztább, biztonságosabb Budapestért és a budapestiekért fogunk harcolni. Egy dolgot az elején érdemes tisztázni: június 9-én a budapestiek döntöttek. Mi ezt tiszteletben tartjuk, ők balliberális főpolgármestert választottak balliberális közgyűlési többséggel. Fontos leszögezni, hogy a főpolgármester feladata, hogy összehozzon egy működő többséget a Fővárosi Közgyűlésben, a budapestiek érdekeit szem előtt tartva.

Van olyan főpolgármester-helyettes a mostanáig felmerült személyek között, akit megszavaznának?

A nyertesnek nemcsak jogai, hanem kötelességei is vannak. A főpolgármester feladata, hogy olyan helyettest jelöljön, aki mögött a közgyűlés fel tud sorakozni. A többségük is megvan hozzá, meg kell oldaniuk ezt a feladatot.

Pletykák szerint Vitézy Dávid jelölése része lehet a városházi Magyar–Karácsony-paktumnak. Vitézy számíthatna az önök támogatására?

Nem szavazunk meg általuk jelölt személyt és a pozícióra sem javasolunk senkit. Vitézy Dáviddal kapcsolatban viszont álljunk meg egy szóra! Nem azért tettem egy lépést hátra és a budapestiek, a fideszes szavazók nem azért húzták rá júniusban az X-et, hogy Vitézy Dávid Karácsony Gergely helyettesét váltsa le. Vitézy Dávid azt ígérte, hogy Karácsony Gergelyt akarja leváltani. Ehhez képest, ami most történik, az a saját választóinak és ezen belül a jobboldali választóknak a durva arculcsapása és elárulása. A főpolgármester-helyettesség az új harminc ezüstpénz a szememben.

Mi lesz a cégvezetők, igazgatósági tagok pályázataival, oda jelölnek majd tisztségviselőket?

Nem jelölünk, mert mondjuk ki: amit a szivárványkoalíció nyílt pályázatnak hív, az álszent színjáték. Karácsony Gergely és Magyar Péter látszólag pályáztatják ezeket a pozíciókat, azonban a napokban a főpolgármester leleplezte magát, amikor bejelentette, hogy Magyar külön kérésére meghosszabbítja három héttel a pályázatok leadásának határidejét, annak ellenére, hogy hatszáz pályázat érkezett. Erre azért volt szükségük, mert Karácsony Gergely és Magyar Péter háttérmegállapodásának a függvénye lesz, hogy hogyan osztják le ezeket az igazgatósági, felügyelőbizottsági, cégvezetői helyeket. Amíg pedig az utolsó szálakat nem varrták el a szivárványkoalíció ügyében, addig nincs döntés a pályázatokkal kapcsolatban sem.

Milyen ellenzéki szerepre fognak törekedni a következő öt évben?

A budapestieket a városvezetés magára hagyta, az ügyeikkel nem foglalkozik senki. Jól bizonyítja ezt az is, hogy a főpolgármester a legnagyobb, legtöbb szavazatot kapó frakciót, minket, egyetlenegyszer sem keresett meg a választás óta. Több százezer budapestit figyelmen kívül hagyott. Az újdonsült szivárványkoalíciót csak a pozíciók leosztása érdekli. Ellenben ránk a budapestiek számíthatnak. Mi itt vagyunk és maradunk is, minden budapesti megtalál minket, akikről Karácsonyék tudomást sem akarnak venni.

Fotó: Mirkó István

Melyek ezek a konkrét javaslatok, amivel készülnek az elkövetkezendő időszakban?

Több olyan terület is van Budapesten, ami azonnali cselekvést igényel. Ilyen a hajléktalanság, amit a Fideszen kívül a rendszerváltozás óta soha nem tudtak kezelni, de említhetném a köztisztaság és a közbiztonság problémáit is. A hajléktalanságot empá­tiával, de rendpárti szemlélettel kell kezelni. Azt nem tolerálhatjuk, hogy a hajléktalanok a közlekedési eszközökön, köztereken, parkokban, megállókban sajátítják ki és teszik használhatatlanná a köztereinket. Ennek érdekében át kell alakítani és fejleszteni kell az ellátórendszert. Közbiztonság terén szintén van feladat, például a Karácsony Gergely által 32 ezerről 2200-ra csökkentett rendőrségi és fővárosi járőrözési óra visszaállítását fogom javasolni. Legalább ilyen fontos terület még a közlekedés, a levegőminőség kérdése, a kötöttpályás közlekedés fejlesztése és a csak általunk képviselt P+R parkolók építése is.

A hajléktalanokkal kapcsolatos javaslatát kifejtené kicsit bővebben?

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes nemrég a Magyar Nemzetnek is elismerte, hogy nem tudják, hány hajléktalan van a fővárosban. Ez megdöbbentő, úgy, hogy ez a főváros egyik legnagyobb problémája. Innen kell kezdeni. Mélyebb ismeretek nélkül nem lehet hatékony döntéseket hozni. Hogyan akarunk úgy férőhelybővítésről, átalakításokról dönteni, hogy még azt sem tudjuk, hány hajléktalannak kell segíteni? Radikális változásra van szükség a fővárosi hajléktalanság kezelésében.

A másik fontos ügy a lakhatás kérdése.

Bizony, itt is van tennivaló. Karácsony Gergely egyik ígérete volt, hogy létrehozza a lakásügynökséget, amit meg is tett. A szervezet azonban olyan eredménytelenül működik, hogy fél év alatt 25 darab lakást sikerült a piacon lévő 140 ezer elérhető bérlakásból bevonni a programba, ebből pedig hármat sikerült kiadniuk. Tehát fél év alatt három kiadott lakás Karácsony Gergelyék lakásügynökségének az eredménye – ez elégtelen. Az egészen biztos, hogy a mostanáig tett látszatmegoldások nem vezetnek semmilyen eredményre. Szerintem első lépésként meg kell vizsgálni a fővárosi önkormányzat ingatlanvagyonát, amely bevonható a lakhatási problémák enyhítésére.

A közlekedési káosszal kapcsolatban milyen megoldással fog előrukkolni a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz?

A kampányban sokat beszéltem erről. A fővárosra nehezedő egyik legnagyobb közlekedési nyomást az agglomerációból ingázó autóforgalom jelenti. Ezt két dologgal lehet kezelni. Az egyik, hogy a kötöttpályás közlekedést valóban kivisszük a városhatárig, ahol P+R parkolókat építünk. Így tudunk értelmes alternatívát adni arra az embereknek, hogy le tudják tenni az autójukat és át tudjanak szállni a közösségi közlekedésre. Borzasztó rosszul áll Karácsony Gergely és a főváros ezen a fronton, ellenben a kormányra szorgalmasan mutogat. Az autók kitiltása helyett értelmes fejlesztésekre és alternatívákra van szükség. Tiltani bárki tud, de látjuk Karácsony első öt évének mérlegét, a látszatmegoldásai csak nagyobb dugókhoz, rosszabb levegőhöz és a közlekedők közötti nagyobb feszültséghez vezettek.

A Fidesz-frakció teljesen megújult erre a ciklusra, kicserélődtek a képviselők. Mit várhatunk önöktől?

Azt, hogy a budapestieket mi fogjuk a legharcosabban képviselni. A ­miénk a legeltökéltebb, legfiatalabb, legambiciózusabb frakció. Tudjuk, milyen egy közösségért dolgozni, mi csapatjátékosok vagyunk, nálunk nincs one man show. Szerintem a budapestieknek kell a fővárosi politika szíve közepének lenniük, nem a háttéralkuknak és titkos paktumoknak. Ez a szivárványkoalíció márpedig csak az utóbbiakkal lesz elfoglalva. Ezért a mi feladatunk az, hogy a budapestiek ügyeit képviseljük, és azt érezzék, hogy nincsenek magukra hagyva a saját városukban. A következő hónapokban és években olyan javaslatokat terjesztünk be a közgyűlés elé, amelyek segítik, előreviszik a budapestiek életét.

Lehet arra számítani, hogy a következő öt évben a fővárosban is egyre több csontváz fog kiesni a szekrényből?

Karácsony Gergely első ciklusa alatt meg sem próbálta felszámolni a korrupciót, sőt. A főváros tele van korrupciós ügyekkel. Erre jó példa, hogy nemrég volt az óbudai önkormányzat alakuló ülése, amely az alpolgármester és a régi-új polgármester részvétele nélkül zajlott, mert mind a ketten előzetesben vannak. Mindeközben itt vannak a kerületi parkolási mutyik, a Lánchíd-botrány és a Városháza eladásának híre is. Karácsony Gergely már az előző ciklusban is bedobta a lovak közé a gyeplőt, és hagyta, hogy mindenki szabadon garázdálkodhasson. De azért szeretnék mindenkit megnyugtatni, mi ott leszünk a Fővárosi Közgyűlésben, és rájuk irányítjuk a reflektorokat.

A párizsi olimpia idején újra felmerült a játékok budapesti megrendezésének a lehetősége. Ön szerint képes-e a magyar főváros megrendezni egy olimpiát? ­Támogatnák-e a játékok megrendezését?

Budapest fantasztikus sporteseményeknek adott már otthont, ilyen volt a vizes világbajnokság vagy az atlétikai világbajnokság. Ezek a rendezvények a rendező országnak, városnak mindig ismertséget, reklámértéket, turisztikai bevételt, és olyan fejlesztéseket hoztak, amelyek hosszú távon megmaradnak. Egy ilyen kérdést azonban a Fővárosi Közgyűlés támogatása nélkül nem lehet eldönteni.

Magyar Péter azt állítja, hogy Karácsony Gergely és a Fidesz megegyezett az olimpiával kapcsolatban.

Magyar Péter megint hazudott. Semmilyen megállapodás nincs az olimpia kérdésében a kormány és a főváros között.