Tarlós István: Budapest az áradásoknak erősen kitett város

Nyilván a Belügyminisztérium, a kormányhivatal és a Fővárosi Csatornázási Művek alaposan felkészültek ezekre a feladatokra, tehát remélhetőleg most is sikerül a várost megvédeni. Adja Isten, hogy így legyen. Én is azt mondom, pánikba esni nem kell, de oda kell figyelni, mert a kitettség és a védművek állapota nem megnyugtató ma a városban. Az pozitív jelenség, hogy komoly összefogás látszik, akárcsak 2013-ban. Végre valamiben van együttműködés valamennyi érdekelt között, még a képviselők nagy része is egy hangon beszél.