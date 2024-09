Továbbra is Orbán Viktor uralja az online teret

Új profilképet állított be közösségi oldalán a miniszterelnök, ami Neszmélyen készült, ahol az árvízhelyzet kapcsánt tartott terepszemlét. Most az egész ország figyelme az árvíz elleni védekezésre irányul, Magyar Péter is kivonult a gátra, ahol folyamatosan politikai vitákat kezdeményez, és a védekezésben részt vevőket pocskondiázza. Még vasárnap kezdte el építgetni azt a hazug narratívát, amely szerint a kormány és az állam magára hagyja az árvíz ellen védekezőket. Rétvári Bence, a belügyminiszter helyettese még aznap helyretette a Tisza Párt elnökét, aki ugyan hangoztatja, hogy az árvíz ideje alatt nem akar politikai kérdésekkel foglalkozni, de rendszerint támadja a kormányt.

Az influenszer-politikus a közösségi médiában próbálja politikai értelemben aprópénzre váltani a nehéz helyzetet. Beszédes, Orbán Viktor profilképcseréje után Magyar Péter úgy érezhette, nem maradhat le: alig egy órával később ő is profilképet váltott, amin feltűnően igyekszik minél inkább úgy feltüntetni magát, mint aki serényen dolgozik a gátakon.

Magyar Péter vasárnap óta pózol a különböző árvízvédelmi helyszíneken, és közben azt sugalmazza, hogy az állami segítség késik vagy éppen nincs is. Azonban egy lesifotóról kiderült: amikor éppen nem a gáton pózol, egy autó csomagtartójában nyomkodja a telefonját.